Херсон перебуває під обстрілом окупантів, є жертви

На цю хвилину вже відомо про сімох постраждалих, двох загиблих

Звільнений Херсон перебуває під масованим обстрілом російських окупантів. На цю хвилину вже відомо про сімох постраждалих, двох загиблих. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

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«Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, двоє з них – загинули», – написав він.

Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. «Кількість постраждалих нині невідома», – додав Янушевич.

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Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.