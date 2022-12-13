«Бавовна» у центрі Мелітополя: є жертви

Федоров зазначив, що відразу ж після вибуху росіяни перекрили дороги

Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, близько 14:00 в самому центрі міста – в районі Шахової школи пролунала гучна бавовна.

«Відразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою. Чекаємо на подробиці хто виявився 200-им», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.