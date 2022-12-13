На береговій лінії Нікополя спрацювали міни загородження – Євтушенко
Жителі міста, які проживають поряд, чули серію вибухів
Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив увечері 13 грудня, що на береговій лінії Нікополя сьогодні спрацювали міни загородження. Відповідне повідомлення з'явилось у Телеграм-каналі Євтушенка.
«Близько пів години тому, на береговій лінії міста Нікополь, спрацювали міни загородження. Мешканці, які проживають поряд, чули серію вибухів»,– написав Євтушенко о 20:28.
За його словами, на питання про кількість постраждалих та хто саме потрапив на мінне поле – бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені.
Раніше повідомлялось, що російські загарбники завезли на територію Запорізької АЕС кілька РСЗВ «Град» і готують провокації.
також була інформація, що Росія не буде передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї.
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