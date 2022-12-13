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На береговій лінії Нікополя спрацювали міни загородження – Євтушенко

Юрій Лящук
glavcom.ua
На береговій лінії Нікополя спрацювали міни загородження – Євтушенко
За попередньою інформацією, жителі міста не постраждали
фото ілюстративне

Жителі міста, які проживають поряд, чули серію вибухів

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив увечері 13 грудня, що на береговій лінії Нікополя сьогодні спрацювали міни загородження. Відповідне повідомлення з'явилось у Телеграм-каналі Євтушенка.

«Близько пів години тому, на береговій лінії міста Нікополь, спрацювали міни загородження. Мешканці, які проживають поряд, чули серію вибухів»,– написав Євтушенко о 20:28.

За його словами, на питання про кількість постраждалих та хто саме потрапив на мінне поле – бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені.

На береговій лінії Нікополя спрацювали міни загородження – Євтушенко фото 1

Раніше повідомлялось, що російські загарбники завезли на територію Запорізької АЕС кілька РСЗВ «Град» і готують провокації.

також була інформація, що Росія не буде передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї. 

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Теги: окупанти війна Дніпропетровщина міни Євген Євтушенко

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