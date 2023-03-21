В Україну приїхав прем’єр Кісіда: Росія підняла авіацію у небо над Японським морем

Зазначається, що літаки нібито виконали плановий політ над міжнародними водами і не порушили міжнародне право

Під час візиту прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда до України, Росія підняла у небо свою авіацію над Японським морем. Літаки кружляли понад сім годин, серед них було два стратегічних бомбардувальники ТУ-95, які можуть нести ядерну зброю. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тривалість польоту становила понад сім годин. Винищувальний супровід забезпечували екіпажі літаків Су-30см та Су-35с об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу», – ідеться у заяві міноборони РФ.

Зазначається, що літаки нібито виконали плановий політ над міжнародними водами і не порушили міжнародне право.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Reuters припускає, що таким чином Росія намагється демонструвати свою силу. Авіація РФ регулярно залітає у міжнародні води в Арктиці, Північній Атлантиці і Тихому океані. Як повідомлялося, нещодавно винищувачі НАТО перехопили російські літаки, що наблизилися впритул до повітряного простору Естонії. Це лише один з ниски подібних інцидентів.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Кісіда прибув до української столиці потягом. Його зустрічали заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії.