Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Україну приїхав прем’єр Кісіда: Росія підняла авіацію у небо над Японським морем

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україну приїхав прем’єр Кісіда: Росія підняла авіацію у небо над Японським морем
фото ілюстративне

Зазначається, що літаки нібито виконали плановий політ над міжнародними водами і не порушили міжнародне право

Під час візиту прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда до України, Росія підняла у небо свою авіацію над Японським морем. Літаки кружляли понад сім годин, серед них було два стратегічних бомбардувальники ТУ-95, які можуть нести ядерну зброю. Про це повідомляє Reuters.

«Тривалість польоту становила понад сім годин. Винищувальний супровід забезпечували екіпажі літаків Су-30см та Су-35с об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу», – ідеться у заяві міноборони РФ.

Зазначається, що літаки нібито виконали плановий політ над міжнародними водами і не порушили міжнародне право.

Reuters припускає, що таким чином Росія намагється демонструвати свою силу. Авіація РФ регулярно залітає у міжнародні води в Арктиці, Північній Атлантиці і Тихому океані. Як повідомлялося, нещодавно винищувачі НАТО перехопили російські літаки, що наблизилися впритул до повітряного простору Естонії. Це лише один з ниски подібних інцидентів. 

Нагадаємо, сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Кісіда прибув до української столиці потягом. Його зустрічали заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії.

Теги: росія міністр авіація політ Міноборони Міноборони РФ посол переговори Японія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Вибори президента в Туреччині: чи братиме участь Ердоган
Вибори президента в Туреччині: чи братиме участь Ердоган
В Україну приїхав прем’єр Кісіда: Росія підняла авіацію у небо над Японським морем
В Україну приїхав прем’єр Кісіда: Росія підняла авіацію у небо над Японським морем
Сі Цзіньпін прибув до Кремля на зустріч із Путіним (відео)
Сі Цзіньпін прибув до Кремля на зустріч із Путіним (відео)
Експосол США зробив пропозицію російським бізнесменам. Кремль заметушився
Експосол США зробив пропозицію російським бізнесменам. Кремль заметушився
«Навіть країни СНД тепер небезпечні для Путіна». Чиновники бояться за долю диктатора
«Навіть країни СНД тепер небезпечні для Путіна». Чиновники бояться за долю диктатора
У Франції жителі країни влаштували жорсткі протести проти реформи уряду (відео)
У Франції жителі країни влаштували жорсткі протести проти реформи уряду (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Скандал через вірусне відео з Івано-Франківська: дівчинку зі скакалкою засудив її навчальний заклад
42K
Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
21K
У Криму вибухи та стрілянина
18K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
14K
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
13K
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Сьогодні, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту