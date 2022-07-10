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    Технології

    Іран посилює виробництво збагаченого урану

    За угодою 2015 року Іран був зобов&rsquo;язаний дотримуватися збагачення на рівні 3,67% - Іран посилює виробництво збагаченого урану
    За угодою 2015 року Іран був зобов’язаний дотримуватися збагачення на рівні 3,67%
    фото з відкритих джерел

    На іранському підземному заводі Фордо відновили виробництво збагаченого урану в установці, оснащеній передовими пристроями

    На іранському підземному ядерному об'єкті Фордо розпочали процес виробництва урану, збагаченого до 20%. Це значно перевищує обмеження, накладені угодою 2015 року на ядерну діяльність Ірану. Про це повідомили у суботу, 9 липня, у звіті ООН з атомного нагляду, передає Reuters.

    Західні дипломати вже давно висловлюють стурбованість пристроями, якими оснащений цей каскад центрифуг. Вони допомагають швидше перейти до збагачення урану більш високого рівня чистоти.

    9 липня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що Іран почав подавати збагачений до 5% уран у каскад із 166 центрифуг IR-6 із модифікованими колекторами для виробництва урану, збагаченого до 20%.

    За угодою 2015 року з великими державами Іран був зобов’язаний дотримуватися збагачення на рівні 3,67%. Тепер же, за інформацією агентства, в країні збагачують уран навіть до 60%. Це викликає тривогу, хоча для виробництва ядерної зброї потрібен уран, збагачений до 90%.

    Іран навмисне порушує обмеження угоди у відповідь на санкції, які були відновлені США у 2018 році.

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    Теги: росія окупанти США санкції Іран ООН війна Україна окупація #stoprussia
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    Іран посилює виробництво збагаченого урану