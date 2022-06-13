«Ніхто не міг припустити, що від війни в Україні найбільше виграє… Іран»

Баланс сил у Сирії може похитнутися

2 червня дубайське видання Al-Arabiya News опублікувало матеріал з аналізом того, як вторгнення Путіна в Україну вплинуло на Близький Схід. У статті йдеться про те, що подальший відступ росіян із Сирії, для збільшення військового контингенту в Україні, може «прокласти шлях до повного впливу Ірану на Сирію».

«Ніхто не міг припустити, що найбільше від кризи в Україні виграє Іран», – пише видання.

Al-Arabiya News виступає за присутність Росії у Сирії задля утримання при владі президента Башара Асада та обмеження військової експансії Ірану. У матеріалі йдеться про те, що амбіції Росії у регіоні не були надто грандіозними: лише покращити свій торговий та інвестиційний баланс, використовувати порт Тартус та наростити політичну вагу на Близькому Сході.

Тартус – друге за величиною портове місто Сирії, розташоване за 220 км на північний захід від Дамаска і за 50 км від Латакії. Відстань до кордону з Ліваном – 25 км. У порту Тартуса раніше була радянська, а нині перебуває російська військово-морська база.

«Сьогодні баланс сил у Сирії може от-от похитнутися на користь Тегерана. Вихід з регіону Росії, у поєднанні з продовженням військової присутності Ірану, може знову розпалити полум’я конфлікту всередині та навколо Сирії, оскільки цілі присутності Ірану у Дамаску виходять далеко за межі захисту сирійського режиму», – йдеться у статті.

Moscow Times ще одне видання, яке піднімає тему геополітичних змін на Близькому Сході, воно є провідним незалежним російським медіа. У березні 2022 року, після прийняття у Росії нового закону, що обмежує висвітлення вторгнення в Україну, редакція переїхала до Амстердама. Через кілька тижнів влада заблокувала доступ у Росії до цього сайту. Тим не менш, медіа продовжує працювати. 6 травня на сайті The Moscow Times з’явилося повідомлення, що президент Росії Володимир Путін скорочує участь російських військових у Сирії, щоб посилити свої війська в Україні. Видання стверджує, що Росія вже розпочала процес виведення частини своїх 63 тис. військовослужбовців, дислокованих у Сирії, і зосередила їх у трьох аеропортах, перш ніж перекинути на український фронт.

Серед військ, які передислоковувалися, була і горезвісна група з приватної військової компанії «Вагнер». Покинуті російські авіабази дісталися іранському Корпусу вартових ісламської революції і ліванській терористичній організації «Хезболла».

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) – військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Згідно зі статтею 150 конституції країни, існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.

Через два дні, 9 червня, президент Сирії Башар Асад приїздив до Ірану: деякі коментатори вважають, що під час візиту він намагався знайти точки дотику з іранським керівництвом. Асад добре усвідомлює, що лише втручання Путіна у сирійський конфлікт у вересні 2015 року дозволило йому перемогти своїх опонентів і зберегти владу.

Асад хоче бути знову прийнятий до Ліги арабських держав, і для успіху йому потрібна підтримка арабів. Будь-яке істотне посилення позицій Ірану у Сирії, безсумнівно, вплине на відносини Сирії з іншими арабськими країнами, більшість з яких з підозрою ставляться до Ірану та його регіональних амбіцій.

Нову політичну реальність фактично озвучив король Йорданії Абдалла. 18 травня під час відвідин Стенфордського університету у Сполучених Штатах Абдалла стверджував, що російська присутність на півдні Сирії є стабілізуючим фактором, і що якщо вона відступить, порожнечу заповнить Іран, що створить реальну загрозу стабільності Йорданії. Він додав, що відтоді, як Москва відволіклася на війну в Україні, його країна перебуває під ризиком конфлікту на кордоні з Сирією.

Абдалла вважає, що російська присутність на півдні Сирії є «стабілізуючим фактором» (фото: abkhazinform.com)

Абдалла мав на увазі інформацію про те, що Іран вже використовує заклопотаність Путіна війною в Україні для розширення свого впливу на південну і центральну Сирію. Присутність Ірану на півдні Сирії становить реальну загрозу для Йорданії. Йорданська армія зараз мобілізується вздовж кордону з Сирією для боротьби з торгівлею наркотиками та зброєю. У січні Йорданія оголосила, що у майбутньому, у разі потреби, буде переслідувати наркоторговців через кордон із Сирією і затримуватиме їх там.

Росія вклала значні кошти у Сирію, частково для того, щоби забезпечити постійний доступ до Середземного моря через порт Тартус, і Путін не відступить повністю – хіба що під дуже сильним тиском. Кількісна присутність російських військ у Сирії залежить від успішності військової операції РФ в Україні. Якщо Путіну знадобиться збільшити в Україні свої бойові сили, то він перенаправить туди свої війська, які зараз дислокуються у Сирії, і зміна балансу сил швидко стане очевидною. Режим Асада, безсумнівно, звернеться до Ірану та його КВІР, щоб зберегти контроль і продовжити боротьбу з опозицією та сунітськими угрупованнями.

Росія та Іран, хоча номінально і були союзниками у Сирії, були далекими від згоди щодо політичного майбутнього цієї країни, її післявоєнної відбудови та економічної і військової політики. Іран може значно розширити вплив у Сирії – як військові, так і політичні. Значне збільшення чисельності іранських військ або посилення військової активності у Сирії може призвести до ескалації з Ізраїлем.

Отже, політичне рівняння таке: провал Росії в Україні дорівнює посиленню Ірану у Сирії, а потужніший Іран, ймовірно, дорівнює посиленню антиіранської військової активності Ізраїлю. Деякі країни на Близькому Сході засуджують українську авантюру Путіна, але побоюються, що відсутність успіху у цій операції зміцнить базу влади іранського режиму на Близькому Сході. Таким є несподіваний і неприємний побічний ефект російського вторгнення в Україну.

Невілл Теллер близькосхідний кореспондент Eurasia Review

Джерело: The Jerusalem Post

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»