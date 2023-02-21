Вашингтон збільшує підтримку України: МЗС Росії викликало посла США на розмову

Росія вимагає пояснень щодо вибухів на гілках газопроводу «Північний потік»

Міністерство закордонних справ країни-агресорки викликало посла США Лінн Трейсі, де їй висловили «демарш у зв'язку з зростаючою залученістю США в бойові дії на боці Києва». Про це заявила пресслужба МЗС Росії.

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«Керівниці американської дипмісії 21 лютого висловили демарш у зв’язку з усе ширшою залученістю США у бойові дії на боці київського режиму», – заявили у російському відомстві.

У заяві додали, що «накачування України зброєю» та передача інформації про цілі «доводять неправдивість тверджень американської сторони, що США не є стороною конфлікту» та що Росія вважає зброю, яка надається Україні, та обслуговуючий персонал, «включно з громадянами США», своїми законними цілями.

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МЗС РФ заявляє, що для деескалації відносин з Росією США мають вжити кроків. «Для деескалації Вашингтон повинен зробити кроки, які передбачають виведення американо-натівських військових і техніки, а також припинення ворожої антиросійської активності», – йдеться в заяві.

Також Росія вимагає пояснень щодо вибухів на гілках газопроводу «Північний потік» і «не заважати об’єктивному розслідуванню». Зазначають, що обговорювали також інші двосторонні питання.

Нагадаємо, 20 лютого під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден оголосив про додаткову оборонну допомогу для України на півмільярда доларів. Новий пакет допомоги від США містить артилерійські боєприпаси для реактивних систем залпового вогню підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, Додаткові «Джавеліни» і протитанкові системи, інші засоби.