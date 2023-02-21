Підемо далі. Путін шантажує США та Європу

21 лютого президент Росії розповідає про хід війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін запевнив, що не збирається зупиняти кровопролитну війну і йтиме далі. Про це він заявив під час послання до Федеральних зборів.

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Глава Кремля переконаний, що перемогти Росію на полі бою неможливо, тож росіяни й надалі будуть намагатися досягти цілей спецоперації.

«Чем более дальнобойное оружие будет получать Украина, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу», – сказав російський диктатор.

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Також він звинуватив Київ у намаганннях отримати ядерну зброю, а Європу та США у розпалі війни.

«Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить!» – наголосив російський диктатор.

Нагадаємо, востаннє диктатор виступав із посланням до Федеральних зборів майже два роки тому – у квітні 2021 року. Наприкінці грудня 2022-го Путін заявив, що виступить зі зверненням на початку 2023 року, оскільки йому потрібен час і додатковий аналіз ситуації.

Крім того, він не проводив велику пресконференцію, яка стала вже традиційною протягом 10 років.

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Президент РФ не обмежений термінами, коли може реалізувати своє право звернутися до федеральних зборів із посланням. Однак раніше послання оголошували щороку, за винятком 2017 року (його перенесли на 1 березня 2018 року).

До слова, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Раніше повідомлялося, що Путін готує звернення на річницю вторгнення.

Крім того, депутати держдуми розповіли, що президент РФ присвятить особливу увагу питанням про хід війни в Україні.

Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).

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До того ж Путін розповів, як ледь не вмер в авіакатастрофі.