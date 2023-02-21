Головна Країна Політика
search button user button menu button

Підемо далі. Путін шантажує США та Європу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Підемо далі. Путін шантажує США та Європу
Володимир Путін виступає з промовою
фото з відкритих джерел

21 лютого президент Росії розповідає про хід війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін запевнив, що не збирається зупиняти кровопролитну війну і йтиме далі. Про це він заявив під час послання до Федеральних зборів.

Глава Кремля переконаний, що перемогти Росію на полі бою неможливо, тож росіяни й надалі будуть намагатися досягти цілей спецоперації. 

«Чем более дальнобойное оружие будет получать Украина, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу», – сказав російський диктатор.

Також він звинуватив Київ у намаганннях отримати ядерну зброю, а Європу та США у розпалі війни.

«Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить!» – наголосив російський диктатор.

Нагадаємо, востаннє диктатор виступав із посланням до Федеральних зборів майже два роки тому – у квітні 2021 року. Наприкінці грудня 2022-го Путін заявив, що виступить зі зверненням на початку 2023 року, оскільки йому потрібен час і додатковий аналіз ситуації. 

Крім того, він не проводив велику пресконференцію, яка стала вже традиційною протягом 10 років.

Президент РФ не обмежений термінами, коли може реалізувати своє право звернутися до федеральних зборів із посланням. Однак раніше послання оголошували щороку, за винятком 2017 року (його перенесли на 1 березня 2018 року).

До слова, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Раніше повідомлялося, що Путін готує звернення на річницю вторгнення.

Крім того, депутати держдуми розповіли, що президент РФ присвятить особливу увагу питанням про хід війни в Україні.

Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).

До того ж Путін розповів, як ледь не вмер в авіакатастрофі.

Читайте також: Путін йде слідами Гітлера: що спільного у двох диктаторів
Теги: путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойові дії продовжуються у зимову погоду
Чонгарський капкан: лівобережжя Дніпра може перетворитись на «котел» для окупантів
27 сiчня, 14:34
Російський диктатор втратив імідж світового лідера
«Без Путіна буде краще» Захід прийняв важливе рішення
10 лютого, 19:00
Полунін має кілька татуювань із зображенням агресора
Скандальний балерун Полунін, який народився та виріс в Херсоні, назвав Путіна «ангелом»
15 лютого, 23:39
ППО «Панцир-С1» був розміщений поблизу Валдая кілька тижнів тому
У Путіна з’явилася персональна ППО
23 сiчня, 12:14
Колишній російський розвідник розповів про кількість бункерів у Путіна
Колишній російський розвідник розповів про кількість бункерів у Путіна
26 сiчня, 07:51
Окупант бідкається, що за увесь час, поки перебувають на позиціях, обстріли щодня
Окупант розповів, як ЗСУ знищили табір росіян (аудіоперехоплення)
28 сiчня, 19:49
Зеленський: «Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер»
Різні темпераменти: Зеленський розповів, як йому працюється із Шольцом
9 лютого, 19:35
Путін відтепер мандрує не літаками, а потягом
«Броньовичок» Путіна: нові подробиці про особистий потяг диктатора
13 лютого, 19:24
Воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі
Змушені будуть підкоритися Лукашенку: розвідка оцінила ризик вторгнення Білорусі
18 лютого, 12:59

Політика

Підемо далі. Путін шантажує США та Європу
Підемо далі. Путін шантажує США та Європу
Банкова повідомила, як готувався візит Байдена
Банкова повідомила, як готувався візит Байдена
Китай перетне «червону лінію», якщо надасть зброю Росії – Боррель
Китай перетне «червону лінію», якщо надасть зброю Росії – Боррель
Кулеба анонсував велику битву на двох фронтах
Кулеба анонсував велику битву на двох фронтах
Зеленський назвав пріоритети у відновленні України
Зеленський назвав пріоритети у відновленні України
Зеленський зустрівся з директоркою МВФ (відео)
Зеленський зустрівся з директоркою МВФ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
14K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
14K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
11K
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава
7796
Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото)
6750
Візит Байдена до Польщі і жахливі наслідки чергових землетрусів у Туреччині – головне за ніч

Новини

У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту