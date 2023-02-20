Рік вторгнення. Як змінилися стосунки України та США: два промовисті фото

Рік тому та зараз: президент США приїхав до України

Приїзд Джозефі Байдена до України – це чіткий сигнал для Кремля

Візит Джо Байдена до Києва став знаковим в історії американсько-українських відносин. Останній раз президент США відвідував Україну 15 років тому.

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Позитивна динаміка відносин між Україною та США особливо відчутна у лютому, адже минулого року на фоні чутків про загрозу російського вторгнення США евакуювало посольство в Києві. Тоді з будівлі посольства зняли український прапор.

Посольство США евакуюється і знімає прапор

А вже в лютому 2023 року президент США Джо Байден прибув з неоголошеним візитом до Києва, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та нагадав, що немає сумніву у тому, що українці й надалі здобуватимуть перемоги на полі битви.

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Президент США у Києві

Нагадаємо, що сьогодні американський президент анонсував новий пакет допомоги Україні та подальшу підтримку.

Триває 362 доба героїчного спротиву українського народу російському воєнному вторгненню. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.