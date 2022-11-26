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Виключення Росії з ООН: у Раді зареєстровано постанову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Виключення Росії з ООН: у Раді зареєстровано постанову
РФ вважає себе правонаступником СРСР
фото з відкритих джерел

Стефанчук: «Є абсурдним те, що держава-терорист може впливати на ухвалення рішень в ООН»

У парламенті зареєстровано проєкт постанови «Про Заяву Верховної Ради України щодо визнання російського режиму терористичним, нелегітимності перебування Російської Федерації в Організації Об’єднаних Націй і її реформування, відповідальності членів російських політичних партій, що підтримують агресію». Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Тут все просто. РФ вважає себе правонаступником СРСР, хоча у 1991 році СРСР, як держава і суб‘єкт міжнародного права, припинив своє існування. Тому і РФ не може мати статусу держави-продовжувача СРСР», – зазначив Стефанчук.

Спікер парламенту зазначив, що є абсурдним те, що держава-терорист може впливати на ухвалення рішень в ООН, і, тим більше, ветувати їх. Тому Україна закликає реформувати таку важливу міжнародну організацію. – «З цим і будемо звертатись до парламентів та урядів іноземних держав».

«Прогнозую схвалення цієї постанови українським парламентом без тривалих дискусій», – додав голова Ради.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Він запросив термінове засідання Радбезу ООН через ракетні удари по Україні 23 листопада.

Зеленський наголосив, що Київ чекає рішучої реакції світу на терор, який здійснює Росія. Усі, хто підтримують статут ООН, повинні відреагувати на дії Кремля. Радбез має захистити українців та інші народи, які страждають від російської агресії.

До слова, народні депутати, які представляють Україну в Парламентській асамблеї ОБСЄ, заявили, що припиняють роботу в цій організації, доки Асамблея не ухвалить рішення щодо подальшої участі представників Росії.

Теги: окупанти росія війна Верховна Рада ООН

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