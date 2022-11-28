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Рашисти вдарили «Градами» по Херсону: місцеві жителі показали наслідки (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти вдарили «Градами» по Херсону: місцеві жителі показали наслідки (відео)
Херсон дуже вразливий від обстрілів окупантів
фото: скріншот з відео

Російські загарбники продовжують тероризувати обстрілами звільнений Херсон

Мешканці Херсона зафіксували наслідки обстрілу мирного кварталу з рашистських «Градів». Про це повідомляє «Главком».

На відео помітно, що ворожі снаряди потрапили у багатоповерхівку, а на місці «прильоту» утворилась вирва від боєприпасу.

Попри визволення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує щодня зазнавати обстрілів російської артилерії. Лише 24 листопада 2022 року загинули 10 людей.

За даними британської розвідки, місто вразливе, бо воно залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем, які тепер ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно укріплених оборонних рубежів.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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Теги: окупанти війна обстріл Херсон

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