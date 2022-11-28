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Делегація ООН відвідала деокупований Херсон: названо причину візиту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Делегація ООН відвідала деокупований Херсон: названо причину візиту
Представники ООН запевнили у повній гуманітарній підтримці місцевих жителів
фото із соцмереж

ООН доправила до Херсонської області шість гуманітарних конвоїв

Делегація Організації Об'єднаних Націй (ООН), до складу якої увійшли постійний координатор системи ООН в Україні Деніз Браун і голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Гілдінг, відвідала 28 листопада деокупований Херсон. Про це у Facebook повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

За його словами, представники ООН «запевнили у повній та всебічній гуманітарній підтримці» жителів Херсонської області «на постійній основі».

«ООН у співпраці з міжнародними партнерами й агенціями доправили до нашої області шість гуманітарних конвоїв. Допомогу вже отримали Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська та Новоолександрівська громади Херсонщини, два конвої прибули до звільненого Херсона», – написав Янушевич.

Він зазначив, що для жителів регіону «доправили та доправлятимуть» продукти харчування тривалого зберігання, хліб, питну воду, ємності для води, засоби гігієни, медикаменти та медобладнання, будівельні набори, сонячні лампи, спальні мішки, ковдри, теплий одяг, взуття, а для закладів та установ надають генератори.

Голова Херсонської ОВА висловив подяку міжнародним партнерам за дієву підтримку.

Раніше британська розвідка повідомила, чим рашисти переважно обстрілюють Херсон.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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Теги: ООН гуманітарна допомога Херсон

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