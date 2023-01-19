Верховний суд Ізраїлю заборонив призначити соратника Нетаньяху міністром

Призначення Дері може призвести до виходу партії з правлячої коаліції

У 2021 році Дері отримав умовний термін за податкові злочини

Верховний суд Ізраїлю не дозволив призначити голову партії ШАС Ар’є Дері міністром охорони здоров’я та внутрішніх справ. Це може призвести до виходу партії з правлячої коаліції. Про це повідомляє Haaretz.

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Видання пише, що причиною блокування призначення стало звинувачення Дері в кримінальному правопорушенні у 2021 році – тоді йому дали умовний термін за податкові злочини. До цього його арештовували в 2000 році за корупцію.

«Призначення Дері на чолі двох найважливіших міністерств в уряді завдає шкоди іміджу та репутації правової системи країни та суперечить принципам етичної поведінки та законності», – зазначив суддя.

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Журналісти зазначають, що ШАС входить до правлячої коаліції, яку представники партії обіцяли покинути, якщо Дері не призначать. Це може створити проблеми для уряду Біньяміна Нетаньяху і призвести до нових виборів – шостим за останні чотири роки. Зараз у партії вирішують, які саме подальші кроки вони зроблять.

«Відразу після ухвалення рішення Нетаньяху прибув до Єрусалиму до Дері, щоб обговорити їхні подальші кроки, і сказав йому, що «коли мій брат у біді, я підтримую його», – пише видання.

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