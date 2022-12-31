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«Українська формула миру»: Зеленський поговорив з Нетаньяху

glavcom.ua
«Українська формула миру»: Зеленський поговорив з Нетаньяху
Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі створенням нового уряду
фото з відкритих джерел

Зеленський та Нетаньяху обговорили реалізацію української формули миру

Президент України Володимир Зеленський особисто привітав нового прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду. Про це повідомляється на сторінці президента України в Telegram.

«Особисто привітав Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю. Обговорили двосторонню співпрацю наших держав», – заявив Зеленський.

Він розповів, що зокрема під час розмови вони обговорили співпрацю в сфері безпеки та подальшу взаємодію на міжнародних майданчиках.

«Торкнулися реалізації української формули миру», – додав український президент.

Зазначимо, що Біньямін Нетаньяху до цього обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю у 1996-1999 і 2009-2021 роках. А також був міністром оборони Ізраїлю з 18 листопада 2018 до 8 листопада 2019 року.

Нагадаємо, Єрмак вважає, що Зеленський має йти на другий президентський термін.

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