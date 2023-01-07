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Скандал тижня. Український посол в Ізраїлі пояснив, чому не склалася розмова Зеленського з Нетаньяху

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скандал тижня. Український посол в Ізраїлі пояснив, чому не склалася розмова Зеленського з Нетаньяху
Президент України останнім часом двічі розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю
колаж із відкритих джерел

Посол припустив, навіщо ізраїльський міністр першим ділом подзвонив одіозному Лаврову

 

Під час розмов президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху їм так і не вдалося знайти порозуміння через недостатню зацікавленість ізраїльського прем'єра до проблем та пропозицій України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Перша розмова політиків була більш перспективною, адже сталася ще до формування уряду. Нетаньяху тоді сказав, що ще подивиться і скаже наступного разу, чи зможе Ізраїль змінити політику щодо України. А друга – уже після формування уряду, коли Нетаньяху подзвонив, тільки аби Україна змінила свою позицію (щодо голосування за резолюцію Генасамблеї по Ізраїлю) в ООН.

«Наскільки я розумію, його не цікавили ані наші питання, ні пропозиції. Безумовно, це не може не непокоїти нашого президента», – зауважив Корнійчук.

До того ж прем'єр-міністр Ізраїлю був переважно зосереджений саме на ймовірних проблемах своєї держави, а не на вже існуючих загрозах в Україні. 

«Навіть при обговоренні спільної боротьби з іранськими дронами в телефонній розмові з нашим президентом Бібі (прізвисько Нетаньяху) почав розповідати, що в такому разі може загостритися загроза Ізраїлю з боку Ірану. Нашого президента це, м’яко кажучи, здивувало – у той час, як у нас з цими дронами проблеми щодня, Нетаньяху розповідає про якусь уявну небезпеку», – сказав дипломат.

З іншого боку він вважає, що Нетаньяху потрібно пробути хоча б два-три тижні на посаді прем’єра, щоб зробити якісь висновки та далі приймати рішення.

«У даному випадку я в жодному разі не є адвокатом ізраїльського уряду, який дозволяю собі досить жорстко критикувати. Проте все-таки змінити стратегічне бачення досить важко, це – непроста річ, яка робиться не за один день. Але сам факт діалогу Коена з Лавровим дуже непокоїть… » – наголосив посол.

На думку Корнійчука, дзвінок Лаврову не є хорошим сигналом для України. Примітно, що їзраїльський міністр зателефонував російському колезі вже на п'ятий день після призначення на нову посаду. Посол України висловив припущення щодо причини розмови очільників МЗС.

«Не знаю достеменно проблемні точки в їхніх двосторонніх відносинах, можна лише гадати. Напевно, є питання щодо заборони єврейського агентства «Сохнут» в Москві, суд щодо якого відкладається вже десятий раз, є питання щодо російського майна...  Хоча необхідність в координації в Сирії вже відпала, оскільки Росія вивела звідти майже всі боєздатні війська, тем для обговорення ще лишається багато», – зазначив дипломат.

До слова, останнього разу ізраїльські посадовці засуджували дії РФ ще в червні. Ізраїль лишається єдиною демократичною країною, яка жодного разу не висловилася щодо обстрілів української цивільної інфраструктури – український посол закликав ізраїльтян врешті висловитися щодо російської агресії.

Нагадаємо, президент України особисто привітав нового прем'єра Ізраїлю зі вступом на посаду – Зеленський та Нетаньяху обговорили реалізацію української формули миру.

Зауважимо, у листопаді Зеленський провів переговори з Нетаньяху: обговорили основні аспекти відносин між державами.

Напередодні міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що хоче менше публічно говорити про війну, тоді ж він повідомив про намір поговорити з Сергієм Лавровим. Згодом очільник МЗС Ізраїлю розповів, про що із ним говорив.

Раніше повідомлялося, що зміна політики Ізраїлю щодо війни в Україні викликала неоднозначну реакцію. Українську сторону обурила розмова Коена з Лавровим, адже глава МЗС Ізраїлю віддав перевагу бесіді з агресором, а не українським колегою – Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю.

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Теги: Ізраїль Сергій Лавров посол Володимир Зеленський Беньямін Нетаньягу Биньямин Нетаньяху

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