У Тель-Авіві відбулися протести проти уряду Нетаньяху

Демонстранти тримали гасла «Демократія у небезпеці» та «Разом проти фашизму та апартеїду»

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва у суботу ввечері, 7 січня, щоб висловити протест проти нового уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху, пише DW.

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За повідомленнями ЗМІ, демонстранти зібралися у центрі міста, а потім пройшлися вулицями, розмахуючи ізраїльськими прапорами та тримаючи в руках плакати з антиурядовими гаслами, такими як «Демократія у небезпеці» та «Разом проти фашизму та апартеїду». За інформацією організаторів, в акції протесту взяли участь понад десять тисяч людей, повідомила газета The Times of Israel.

«Разом із тисячами демонстрантів ми вийшли на вулицю, щоб протестувати та кричати на весь голос: Наша країна не повинна бути зруйнована! Ми продовжуватимемо боротися за нашу демократію», – написала у Twitter лідер робочої партії «Авода» Мейрав Міхаелі.

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איזה אנרגיות בכיכר הבימה! יחד עם אלפי מפגינות ומפגינים מדהימים יצאנו להפגין ולצעוק בקול ברור- לא ניתן להרוס את המדינה שלנו! נמשיך להלחם על הדמוקרטיה שלנו 🇮🇱 pic.twitter.com/iLnkr10tN0 — Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) January 7, 2023

Нагадаємо, анприкінці 2022 року в Єрусалимі було приведено до присяги новий уряд Ізраїлю. Нетаньяху, який повернувся на посаду прем'єр-міністра після півторарічного перебування в опозиції, представив 33 членів кабінету, зокрема – з правонаціоналістичної релігійної коаліції. Це найбільш правий уряд за всю історію Ізраїлю. До його складу вперше входять праві екстремісти та особи із судимістю.

Новий уряд оголосив про намір проводити політику розширення поселень на окупованому західному березі річки Йордан, а також здійснювати соціальні реформи, які стурбували членів та прихильників ЛГБТК-спільноти. Крім того, цього тижня новий міністр юстиції Ярів Левін представив план правової реформи, яка обмежить повноваження Верховного суду щодо блокування законів та урядових рішень.

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До слова, в Україні 2023 рік розпочався з дипломатичного скандалу. Ізраїльський уряд найдосвідченішого Беньяміна Нетаньяху, відзначився дуже антиукраїнським жестом – новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен показово провів телефонну розмову з російським колегою Сергієм Лавровим, під час якої «міністри обговорили низку питань двосторонніх відносин, а також теми регіонального характеру». Більш того, Коен заявив про зміну підходу щодо російської війни проти України та намірів менше говорити про неї публічно. Після 24 лютого це – перший випадок відритих контактів дипломатичних відомств Тель-Авіва та Москви, тож він не міг пройти непоміченим. І якщо в Росії дуже оцінили «виважену та об'єктивну ізраїльську позицію», то в Україні сам факт розмови викликав мінімум здивування. Так само засудили цей дзвінок і деякі західні політики, але у Держдепі закликали не драматизувати ситуацію і висловили надію, що Ізраїль так само прагне покласти край жорстокій російській агресії.