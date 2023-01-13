Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони
фото ілюстративне

Дипломат не повідомив, коли саме Україна отримає обладнання

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про нову допомогу Україні. Ізраїльська сторона офіційно передасть технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Про це він сказав у медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю», – сказав Корнійчук.

Про які саме системи йде мова та коли Україна отримає обладнання не уточнюється.

Раніше український посол розповів, чого Зеленський хоче від Ізраїлю.

У листопаді Зеленський провів переговори з Нетаньяху: обговорили основні аспекти відносин між державами.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що хоче менше публічно говорити про війну, тоді ж він повідомив про намір поговорити з Сергієм Лавровим. Згодом очільник МЗС Ізраїлю розповів, про що із ним говорив.

Нагадаємо, що зміна політики Ізраїлю щодо війни в Україні викликала неоднозначну реакцію. Українську сторону обурила розмова Коена з Лавровим, адже глава МЗС Ізраїлю віддав перевагу бесіді з агресором, а не українським колегою – Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю.

Читайте також: Скандал тижня. Навіщо Ізраїль дав ляпаса Україні?
Теги: росія окупанти Ізраїль війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Зеленський не вимагає від Ізраїлю неможливого: хоче публічної підтримки
Український посол розповів, чого Зеленський хоче від Ізраїлю
8 сiчня, 18:30
Президент України останнім часом двічі розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю
Скандал тижня. Український посол в Ізраїлі пояснив, чому не склалася розмова Зеленського з Нетаньяху
7 сiчня, 18:38
Останнього разу ізраїльські посадовці засуджували дії Російської Федерації ще в червні
Український посол закликав ізраїльтян врешті висловитися щодо російської агресії
7 сiчня, 08:16

Події в Україні

СБУ затримала охоронця російської катівні, що діяла в окупованому Херсоні
СБУ затримала охоронця російської катівні, що діяла в окупованому Херсоні
Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони
Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони
Росія заявила про окупацію Соледара. ЗСУ відреагували
Росія заявила про окупацію Соледара. ЗСУ відреагували
Росія записала брехливе відео про окупацію Соледара
Росія записала брехливе відео про окупацію Соледара
Луганщина: окупанти втікають із Кремінної та Сватового
Луганщина: окупанти втікають із Кремінної та Сватового
Резніков заявив про загрозу нового наступу окупантів навесні
Резніков заявив про загрозу нового наступу окупантів навесні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
41K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
37K
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
34K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)
17K
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Сьогодні, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Сьогодні, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту