Ізраїль передасть Україні технології розумного сповіщення про ракети та дрони

Дипломат не повідомив, коли саме Україна отримає обладнання

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про нову допомогу Україні. Ізраїльська сторона офіційно передасть технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Про це він сказав у медіацентрі Україна – Укрінформ.

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«Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю», – сказав Корнійчук.

Про які саме системи йде мова та коли Україна отримає обладнання не уточнюється.

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Раніше український посол розповів, чого Зеленський хоче від Ізраїлю.

У листопаді Зеленський провів переговори з Нетаньяху: обговорили основні аспекти відносин між державами.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що хоче менше публічно говорити про війну, тоді ж він повідомив про намір поговорити з Сергієм Лавровим. Згодом очільник МЗС Ізраїлю розповів, про що із ним говорив.

Нагадаємо, що зміна політики Ізраїлю щодо війни в Україні викликала неоднозначну реакцію. Українську сторону обурила розмова Коена з Лавровим, адже глава МЗС Ізраїлю віддав перевагу бесіді з агресором, а не українським колегою – Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю.