Вибух на Кримському мосту: Спецслужба Болгарії розпочала розслідування версії РФ

Маршрут вантажівки, яка підірвала Кримський міст, нібито починався в Болгарії

Служба контррозвідки Болгарії SANS розпочала розслідування заяви Росії про те, що вантажівка, яка нібито вибухнула на Кримському мосту, прибула з цієї країни. Розслідування почалося відразу за розпорядженням виконувача обов'язків прем'єр-міністра Галаба Донєва, повідомляє Euractiv .

Зазначається, що розслідування розпочалося за розпорядженням в.о. прем'єр-міністра країни Галаба Донева одразу після того, як Кремль оприлюднив цю інформацію. Спецслужби також повідомили болгарську прокуратуру. «Перевірки проводяться Державним агентством національної безпеки (SANS) і Міністерством внутрішніх справ», – заявив речник болгарського уряду Антон Кутев.

У неділю глава слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін на зустрічі з Путіним заявив, що маршрут вантажівки, яка підірвала Кримський міст, нібито починався в Болгарії, а потім проходив через Грузію, Вірменію, Північну Осетію і краснодарський край.

Речник Єврокомісії Пітер Стано назвав слова Бастрикіна недостовірними. «У нас немає можливості дізнатися, що сталося в суботу на мосту, що призвело до вибуху, які причини. Ви знаєте достовірність багатьох так званих «розслідувань» в Росії. Я б не довіряв тому, що вони говорять», – сказав він.

Стано нагадав, що Крим є частиною України, а Керченський міст є незаконним об'єктом. Колишній прем'єр-міністр і лідер партії ГЄРБ Бойко Борисов відкинув інформацію Бастрикіна, заявивши, що не може бути, щоб вибухівка була завантажена в Болгарії, оскільки немає жодної можливості перетнути кордон.

«Якби я був на місці російських служб, я б більше цікавився тим, де була завантажена вантажівка і що стало причиною вибуху. Це головне... Зараз під час війни всі прагнуть скинути напругу», – сказав Борисов.

Лідер партії «Ми продовжуємо зміни», колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков закликав тимчасовий уряд відкинути натяки Кремля про болгарський слід у підриві Кримського мосту та розслідувати справу.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав міжнародні ЗМІ припинити писати, що на ракетний терор проти України кремлівського диктатора Володимира Путіна нібито «спровокували» вибухи на Кримському мосту. Кулеба наголосив, що причиною сьогоднішньої атаки є відчай російського диктатора через поразки на полі бою.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.