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Росія заявила про теракт на Кримському мосту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вибух на Кримському мосту стався вранці 8 жовтня
фото із соцмережі

РФ назвала нову причину пожежі на Кримському мосту

На Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Про це заявив російський національний антитерористичний комітет.

Росія заявила про теракт на Кримському мосту фото 1

Окупаційна влада півострова повідомляє, що постраждалих на Кримському мосту, за попередніми даними, немає.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено.

У мережі з'явилися відео моменту вибуху на Кримському мосту.

Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях

Теги: вибух окупація окупанти міст Крим

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