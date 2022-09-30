Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибухи над Бєлгородом: на землю летять уламки

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вибухи над Бєлгородом: на землю летять уламки

Тремтить скло, спрацювала сигналізація в машинах

Жителі Бєлгорода повідомляють про дуже сильні звуки вибухів. Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.

Водночас у місцевих російських Telegram-каналах пишуть, що жителі чули потужні звуки вибухів. У квартирах затремтіли вікна, а в машин на вулиці ввімкнулась сигналізація.

Окрім цього, у деяких районах на землю впали уламки.

Очевидці демонструють відео інциденту.

Подробиці поки що невідомі.

У харківських пабліках іронізують, що Бєлгород вирішив сам собі влаштувати «спеціальну військову операцію».

Нагадаємо, у Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.  Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують. 

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

Читайте також: Моральна стійкість російського солдата. Що відкрила мобілізація
Теги: відео Бєлгород

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Пентагон створить нове командування для військової допомоги Україні
Пентагон створить нове командування для військової допомоги Україні
Вибухи над Бєлгородом: на землю летять уламки
Вибухи над Бєлгородом: на землю летять уламки
Болгарія вкотре відмовилась надати важке озброєння Україні
Болгарія вкотре відмовилась надати важке озброєння Україні
Новий шпигунський скандал. Чорногорія веде розслідування щодо десятків громадян РФ
Новий шпигунський скандал. Чорногорія веде розслідування щодо десятків громадян РФ
США закуплять у Південної Кореї зброю для України – ЗМІ
США закуплять у Південної Кореї зброю для України – ЗМІ
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
121K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
65K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
60K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
49K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
17K
Скількох людей уже мобілізувала Росія: дані Генштабу ЗСУ

Новини

П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
28 вересня, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
28 вересня, 09:52

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту