Вибухи над Бєлгородом: на землю летять уламки

Тремтить скло, спрацювала сигналізація в машинах

Жителі Бєлгорода повідомляють про дуже сильні звуки вибухів. Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.

Водночас у місцевих російських Telegram-каналах пишуть, що жителі чули потужні звуки вибухів. У квартирах затремтіли вікна, а в машин на вулиці ввімкнулась сигналізація.

Окрім цього, у деяких районах на землю впали уламки.

Очевидці демонструють відео інциденту.

Подробиці поки що невідомі.

У харківських пабліках іронізують, що Бєлгород вирішив сам собі влаштувати «спеціальну військову операцію».

Нагадаємо, у Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі. Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.