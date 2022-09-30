У Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів, є жертва

У Дніпрі горить адмінбудівля та 50 автобусів

Відомо про щонайменше двох постраждалих

Російські окупанти ввечері 29 вересня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Спершу про прильоти у Дніпро повідомив Кирило Тимошенко – заступник керівника Офісу Президента. Він розповів, що екстрені служби вже працюють на місці влучання.

«Дніпро. Два прильоти ворожих ракет, постраждали цивільні об'єкти. На місці працюють екстрені служби. Ставтесь відповідально до сигналів повітряної тривоги. Ворог безжальний», – заявив Тимошенко.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що внаслідок ракетної атаки загинула одна людина. Окрім того, відомо про щонайменше двох постраждалих.

«Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому. Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля та з 50 автобусів», – повідомив голова ОВА.

Мер міста Борис Філатов заявив, що ворог вдарив «Іскандером». Окупанти влучили в АТП. Місцевих жителів попередили, що тим, хто планував вранці їхати маршрутами 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б, необхідно ретельно спланувати свій час.

Водночас наголосили, що маршрути будуть працювати оперативно. Вже роблять все можливе, аби люди не страждали від транспортних незручностей.