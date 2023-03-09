«План Росії провалився». Саакашвілі із в'язниці звернувся до грузинського народу

Михайло Саакашвілі: «Російська місія провалилася, тепер усім варто бути обережними»

Ув’язнений експрезидент Михайло Саакашвілі висловив підтримку учасникам мирних протестів у Грузії та закликав до єдності, адже план Росії розхитати суспільство провалилися. Про це Саакашвілі написав у Facebook.

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«Російська місія провалилася, тепер усім варто бути обережними. Вони намагатимуться у відповідь бити вас та мстити. Тому, як ніколи, сила в єдності і цю єдність потрібно зберігати», – наголосив Саакашвілі.

Він також написав, що пишається своїм народом за проявлену позицію. «Я неймовірно пишаюся вами, поколінням, за яке весь світ вболівав і чекав, чи захищатиме грузинський народ європеїзм чи безсоромно втягне уряд у російсько-азіатський конфлікт, і сталося справжнє диво», – зазначив експрезидент Грузії.

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Нагадаємо, що раніше парламент Грузії прийняв до розгляду одразу два законопроєкти про іноагентів. Обидва проєкти ініціював рух «Сила народу»: перший називається «Про прозорість іноземного впливу», другий – «Про реєстрацію іноземних агентів». Перший стосується лише НУО та ЗМІ, які отримують закордонне фінансування, а другий – як фізичних, так і юридичних осіб за низкою винятків. Посол ЄС Павел Герчинський заявив, що ця ініціатива суперечить як мінімум двом із 12 рекомендацій для набуття статусу кандидата в ЄС.

Як відомо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: через це в парламенті Грузії сталася бійка.

Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі.

До слова, росіяни, які ховалися від мобілізації у Грузії, почали масово тікати додому.

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