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Остап Дроздов Журналіст

Грузія у небезпеці. Країну заполонили росіяни

glavcom.ua
У Грузії спалахнули великі протести
фото: AP/Zurab Tsertsvadze

97% рускої армії перебуває в Україні. Ідеальний час кусати звіра в незахищені боки

Що треба від Грузії?

Скинути газпромівську владу, яку вони собі понаобирали. Піти військом на окуповані росією території і забрати їх назад. Цим запустити принцип доміно, щоб і Молдова, поки ніякої підмоги від раші не буде, пішла теж і забрала своє Придністров’я.

Поки цього нема, то хай там двіжують собі на здоров’я. Коли Грузія мовчала про Україну, відмовлялася допомагати, не визнавала росію агресором – вона сама обрала свою путь.

Кожен, хто свій погляд спрямовує на Грузію в надії, що там відбудеться антиросійський Майдан, нехай не забуває про одну суттєву деталь. Там зараз перебувають щонайменше 700 тисяч рускіх беженцев, які тіпа сильно проти війни, але цілком не проти нищити Україну руками зеків, бурятів, найманців та інших менш цінних елементів – поки вони, тіпа сильно за мир, будуть скупляти житло в Грузії, цідити ркацителі на літніх терасах Тбілісі, наминати хінкалі з хачапурі й сіяти рускій мір.

Населення Грузії – неповні 4 млн. Кількість рашистів, які торік переїхали туди, становить 18% від усього населення. Плюс – щонайменше 70 тисяч етнічної рос.меншини, яка вкупочці з понаєхавшими «міротворцами» становить уже 20% населення Грузії. Це гранично небезпечна ін’єкція в без того хворе грузинське тіло. Це – класична п’ята колона в пропорції кожен п’ятий – ру.

Грузія має або повністю очиститися від ганьби, або не вдавати, що їх цікавить лише закон про іноагентів. Без зміни влади й спроби повернення украдених територій усі заворухи – це хуртовинки в стакані.

Щоб двічі не вставати, нагадую: 97% рускої армії перебуває в Україні (судячи зі слів міністра оборони Великої Британїї). Ідеальний час кусати звіра в незахищені боки. А саме:

  • Південна Корея могла би згадати про острів Ноктундо – він зараз приліплений до Приморського краю рф, але Південна Корея не визнала його російським.
  • Тайвань міг би реанімувати свої претензії на Туву. Ця республіка, яка межує з Монголією, має статус оспорюваної Тайванем.
  • 64 села на ріці Амурі мали би повернутися в лоно Китаю, адже там пам’ятають, як у 1900 році московити примусово виселили звідти всіх китайців.
  • Японія могла би попросити союзників преспокійно висадитися на свої споконвічні Курильські острови (Ітуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаї загальною площею понад 5000 кв км), японський суверенітет над якими визнають США і ЄС.
  • А ще є Карелія – фінська вотчина впритул до Виборга, окупована сталіним у 1944.
  • А ще є Кенігсберг – частина Східної Прусії, яку після війни на 50 років віддали совєтам, а минуло взагалі-то вже 77.

Непочатий край роботи.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: деокупація росіяни Грузія протест

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