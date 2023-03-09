Головна Світ Політика
search button user button menu button

Третій день протестів у Грузії: учасники висунули нові вимоги до влади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Третій день протестів у Грузії: учасники висунули нові вимоги до влади
В МВС Грузії раніше заявляли про затримання за ці дні 133 осіб, скількох з них досі утримують під вартою
фото: sputnik.kz

Офіційну частину акції мітингарі почали з виконання гімну Грузії, України та Європейського Союзу

У Тбілісі розпочався третій день масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про «іноагентів». Наразі протестувальники додали вимогу відпустити усіх затриманих на акції. Про це повідомляє Interpressnews.

Офіційну частину акції мітингарі почали з виконання гімну Грузії, України та Європейського Союзу.

Серед протестувальників багато опозиційних політиків, активістів і членів громадських організацій, студентів. У довколишніх кварталах багато правоохоронців.

Тепер, коли влада пообіцяла у другому читанні «поховати» скандальний проєкт про «іноагентів», що наслідує російські практики, ключова вимога акції – відпустити тих, кого затримали на протестах 7-8 березня. 

За даними МВС Грузії, частину осіб, яких було затримано 7 та 8 березня цього року на акції протесту, яку проводили біля будинку парламенту в Тбілісі, доставили до суду, решту відпустили у зв'язку із закінченням терміну перебування в СІЗО.

За даними грузинського Telegram-каналу «Новости Грузии», із 133 затриманих на акціях 7-8 березня, звільнено 132 особи.

Як відомо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: через це в парламенті Грузії сталася бійка. Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі.

Читайте також:

Теги: Грузія мітинг парламент влада закон бійка 8 березня

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Грузії спалахнули великі протести
Грузія у небезпеці. Країну заполонили росіяни
Сьогодні, 16:31
Анна Рівіна чекає на депортацію із Тбілісі
Грузія депортувала російську «іноагентку»
13 лютого, 07:34
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців: деталі
Грузія продовжила термін безвізового перебування українців: деталі
27 лютого, 13:19

Політика

Наступні місяці на фронті стануть вирішальними – директор ЦРУ
Наступні місяці на фронті стануть вирішальними – директор ЦРУ
Правоохоронці звільнили усіх протестувальників у Грузії
Правоохоронці звільнили усіх протестувальників у Грузії
Польща почала встановлювати додаткові укріплення на кордоні із Білоруссю (фото)
Польща почала встановлювати додаткові укріплення на кордоні із Білоруссю (фото)
Ймовірна провокація РФ за участі Соловйова: розвідка пояснила, що задумав Путін
Ймовірна провокація РФ за участі Соловйова: розвідка пояснила, що задумав Путін
Пентагон відреагував на активізацію співпраці Росії та Ірану
Пентагон відреагував на активізацію співпраці Росії та Ірану
Третій день протестів у Грузії: учасники висунули нові вимоги до влади
Третій день протестів у Грузії: учасники висунули нові вимоги до влади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
У Києві прогримів потужний вибух
13K
Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих (фото, відео)
11K
Вони експортують зброю на мільярди. Тільки не в Україну
9952
Протести у Грузії. Кремль знайшов «винних» та звернувся до росіян
9815
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9223
Масована ракетна атака: куди влучили окупанти (оновлено)

Новини

Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Сьогодні, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту