Третій день протестів у Грузії: учасники висунули нові вимоги до влади

В МВС Грузії раніше заявляли про затримання за ці дні 133 осіб, скількох з них досі утримують під вартою

Офіційну частину акції мітингарі почали з виконання гімну Грузії, України та Європейського Союзу

У Тбілісі розпочався третій день масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про «іноагентів». Наразі протестувальники додали вимогу відпустити усіх затриманих на акції. Про це повідомляє Interpressnews.

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Офіційну частину акції мітингарі почали з виконання гімну Грузії, України та Європейського Союзу.

Серед протестувальників багато опозиційних політиків, активістів і членів громадських організацій, студентів. У довколишніх кварталах багато правоохоронців.

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Тепер, коли влада пообіцяла у другому читанні «поховати» скандальний проєкт про «іноагентів», що наслідує російські практики, ключова вимога акції – відпустити тих, кого затримали на протестах 7-8 березня.

За даними МВС Грузії, частину осіб, яких було затримано 7 та 8 березня цього року на акції протесту, яку проводили біля будинку парламенту в Тбілісі, доставили до суду, решту відпустили у зв'язку із закінченням терміну перебування в СІЗО.

За даними грузинського Telegram-каналу «Новости Грузии», із 133 затриманих на акціях 7-8 березня, звільнено 132 особи.

Як відомо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: через це в парламенті Грузії сталася бійка. Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі.