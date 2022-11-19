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Війна Росії з Україною: Іран придумав схему, як уникнути санкцій

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна Росії з Україною: Іран придумав схему, як уникнути санкцій
Іран налагодить виробництво безпілотників на території РФ
фото з відкритих джерел

Лідери Ірану вважають, що нових санкцій можна уникнути, якщо безпілотники збиратимуться в Росії

Москва підписала угоду з Тегераном, згідно з якою Іран налагодить виробництво атакуючих безпілотників на російській території. Про це повідомили західні розвідувальні виданню Washington Post.

Реалізація угоди розпочнеться вже найближчими місяцями. На думку джерел у західній розвідці, Росія використала близько 400 безпілотників іранського виробництва під час війни з Україною.

Відповідно до джерел, створивши власну виробничу лінію, Росія зможе значно збільшити свій військовий арсенал. Угода може допомогти обом країнам у вирішенні важливих для них питань. Росії воно допоможе задовольнити гостру потребу у високоточних боєприпасах, дефіцит яких спостерігається через дев'ять місяців після початку війни.

Ірану ця домовленість дає значні економічні та політичні переваги. Після появи іранських безпілотників над українськими містами Європа погрожувала Ірану економічними санкціями. Згідно з публікацією, лідери Ірану вважають, що нових санкцій можна уникнути, якщо безпілотники збиратимуться в Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

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Теги: війна Іран росія Україна

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