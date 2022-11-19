Війна Росії з Україною: Іран придумав схему, як уникнути санкцій

Лідери Ірану вважають, що нових санкцій можна уникнути, якщо безпілотники збиратимуться в Росії

Москва підписала угоду з Тегераном, згідно з якою Іран налагодить виробництво атакуючих безпілотників на російській території. Про це повідомили західні розвідувальні виданню Washington Post.

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Реалізація угоди розпочнеться вже найближчими місяцями. На думку джерел у західній розвідці, Росія використала близько 400 безпілотників іранського виробництва під час війни з Україною.

Відповідно до джерел, створивши власну виробничу лінію, Росія зможе значно збільшити свій військовий арсенал. Угода може допомогти обом країнам у вирішенні важливих для них питань. Росії воно допоможе задовольнити гостру потребу у високоточних боєприпасах, дефіцит яких спостерігається через дев'ять місяців після початку війни.

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Ірану ця домовленість дає значні економічні та політичні переваги. Після появи іранських безпілотників над українськими містами Європа погрожувала Ірану економічними санкціями. Згідно з публікацією, лідери Ірану вважають, що нових санкцій можна уникнути, якщо безпілотники збиратимуться в Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.