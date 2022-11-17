Над Київським водосховищем збито іранські «Шахеди»

Сили ППО протягом години збили над Київщиною дві крилаті ракети та три безпілотники

Російські терористи під час повітряної тривоги, окрім ракет, намагалися атакували столицю іранськими безпілотниками. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Над Київським водосховищем збито два БПЛА «Shahed», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що всього на Київщині збито три ворожі дрони та дві крилаті ракети.

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Раніше повідомлялося, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру. Крім того, окупанти вдарили по Одещині.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога. Російські загарбники випустили ракети з різних напрямків. Жителі кількох областей повідомляють про вибухи.

До слова, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Президент Володимир Зеленський повідомив, що без світла через російські обстріли залишились близько 10 мільйонів українців.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

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