Головна Світ Політика
search button user button menu button

З чого складаються іранські дрони: розслідувачі озвучили несподівані результати

Зиновій Свереда
glavcom.ua
З чого складаються іранські дрони: розслідувачі озвучили несподівані результати
фото: Trap Aggressor

Начиння «Шахедів», за вийнятком двигуна іранського виробництва, повністю складається з іноземних компонентів

В іранських дронах Shahed-136 розслідувачі  знайшли компоненти понад 30 європейських та американських компаній, але найбільше деталей належать виробництву США. Про це йдеться у розслідуванні проєкту Trap Aggressor.

Розслідувачі дослідили деталі іранського безпілотника Shahed-136 у партнерстві з Незалежною антикорупційною комісією (НАКО).

Зазначається, що цей дрон-камікадзе був збитий українськими військовими 13 жовтня 2022 року над морем в районі Одеси. У результаті падіння була втрачена бойова частина озброєння. Решта деталей – не постраждали.

Начиння «Шахедів», за вийнятком двигуна іранського виробництва, повністю складається з іноземних компонентів. Так, українським розвідникам вдалось ідентифікувати понад 30 європейських та американських компаній. Найбільше деталей – зі США.

Сервопривід – американської Hitec USA Group, елементи живлення – японської Panasonic, керамічна антена – кандської Tallisman.

«Плата управління зібрана з японських та американських деталей. Плата блоку живлення з німецьких та китайських елементів. Блок керування російського заводу «Западприбор»,– йдеться у матеріалі.

Експерти з Незалежної антикорупційної комісії розіслали понад 35 листів усім компаніям, деталі яких були виявлені в іранських БПЛА, на сьогодні отримали лише три відповіді.

«Вони у своїх відповідях продовжують класичну історію українських відписок – так, ми знаємо цю історію, ми нею активно опікуємось, але конкретних відповідей надати вам не можемо», – розповіла менеджерка з адвокації та комунікації НАКО Вікторія Вишнівська.

Shahed-136 виробляється Іранською авіаційною промисловою компанією або HESA. Вага безпілотника - близько 200 кілограмів, 40 з яких – бойова частина.

Заряд вибухівки разом з оптикою для точної атаки розміщені в передній частині БПЛА.

Камікадзе запускаються з вантажівки із залпового вогню, можуть літати зі швидкістю понад 185 кілометрів на годину. Російська армія перейменувала літак в Герань-2, щоб замаскувати іранське походження цієї зброї.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України. 

Читайте також:

Звідки Росія бере іранські дрони? Таджицький політик розкрив таємницю Путіна

Іранські дрони: постачання в РФ може здійснюватись через Сирію і Таджикістан

Теги: безпілотник Іран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США бояться захоплення дронів армією Росії
Стало відомо, за яких умов США передадуть Україні модифіковані дрони Gray Eagle
Вчора, 04:15
Український безпілотник PD-2. Фото з сайту Укрспецсистемс
Чому в Україні за вісім років війни й досі масово не виробляють дрони?
13 листопада, 11:39
Іран вивчатиме західну зброю
Стало відомо, що отримав Іран від Росії в обмін на «дрони-камікадзе»
9 листопада, 00:27

Політика

З чого складаються іранські дрони: розслідувачі озвучили несподівані результати
З чого складаються іранські дрони: розслідувачі озвучили несподівані результати
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 
Контррозвідка Британії оголосила про значний стратегічний удар по шпигунах РФ
Контррозвідка Британії оголосила про значний стратегічний удар по шпигунах РФ
НАТО назвало свої топ-пріоритети перед Україною
НАТО назвало свої топ-пріоритети перед Україною
НАТО пояснило, чи закриватиме небо над Україною після інциденту в Польщі
НАТО пояснило, чи закриватиме небо над Україною після інциденту в Польщі
Падіння ракети у Польщі: Столтенберг назвав винних
Падіння ракети у Польщі: Столтенберг назвав винних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Байден після наради з лідерами G7 зробив гучну заяву про інцидент у Польщі 
108K
Падіння ракет у Польщі. Дуда зателефонував Байдену, Зеленському та Столтенбергу
106K
Хто випустив ракету, яка впала у Польщі: попередні оцінки США
103K
«Я маю поважати заяву Росії». Ердоган відреагував на падіння ракети у Польщі
99K
Китай відреагував на ракетний удар по Польщі
82K
Саміт G20: Лавров утік із Балі

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Вчора, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту