З чого складаються іранські дрони: розслідувачі озвучили несподівані результати
Начиння «Шахедів», за вийнятком двигуна іранського виробництва, повністю складається з іноземних компонентів
В іранських дронах Shahed-136 розслідувачі знайшли компоненти понад 30 європейських та американських компаній, але найбільше деталей належать виробництву США. Про це йдеться у розслідуванні проєкту Trap Aggressor.
Розслідувачі дослідили деталі іранського безпілотника Shahed-136 у партнерстві з Незалежною антикорупційною комісією (НАКО).
Зазначається, що цей дрон-камікадзе був збитий українськими військовими 13 жовтня 2022 року над морем в районі Одеси. У результаті падіння була втрачена бойова частина озброєння. Решта деталей – не постраждали.
Начиння «Шахедів», за вийнятком двигуна іранського виробництва, повністю складається з іноземних компонентів. Так, українським розвідникам вдалось ідентифікувати понад 30 європейських та американських компаній. Найбільше деталей – зі США.
Сервопривід – американської Hitec USA Group, елементи живлення – японської Panasonic, керамічна антена – кандської Tallisman.
«Плата управління зібрана з японських та американських деталей. Плата блоку живлення з німецьких та китайських елементів. Блок керування російського заводу «Западприбор»,– йдеться у матеріалі.
Експерти з Незалежної антикорупційної комісії розіслали понад 35 листів усім компаніям, деталі яких були виявлені в іранських БПЛА, на сьогодні отримали лише три відповіді.
«Вони у своїх відповідях продовжують класичну історію українських відписок – так, ми знаємо цю історію, ми нею активно опікуємось, але конкретних відповідей надати вам не можемо», – розповіла менеджерка з адвокації та комунікації НАКО Вікторія Вишнівська.
Shahed-136 виробляється Іранською авіаційною промисловою компанією або HESA. Вага безпілотника - близько 200 кілограмів, 40 з яких – бойова частина.
Заряд вибухівки разом з оптикою для точної атаки розміщені в передній частині БПЛА.
Камікадзе запускаються з вантажівки із залпового вогню, можуть літати зі швидкістю понад 185 кілометрів на годину. Російська армія перейменувала літак в Герань-2, щоб замаскувати іранське походження цієї зброї.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.
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