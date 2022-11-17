Угорщина буде співпрацювати з Іраном: деталі угоди 

Метою такої ініціативи є нібито «намагання нормалізувати ситуацію на Близькому Сході і повернути Іран до системи міжнародного співробітництва»

Угорщина домовилася про співпрацю з Іраном. З підсанкційною країною Будапешт має намір почати співробітництво у галузі економіки. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook.

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За його словами, Угорщина хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході. Будапешт має намір повернути Іран до системи міжнародного співробітництва.

До Угорщини приїхав міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі. Разом представники країн мають провести засідання спільного економічного комітету.

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«У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході», – додав Сіярто.

Як відомо, Іран постачає кріїна-терористці РФ зброю, якою рашисти атакують мирних мешканців.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що внаслідок ракетних ударів по Україні тимчасово призупинено транспортування сирої нафти трубопроводом «Дружба».