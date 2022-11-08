Завдяки чому Україна звільнить Маріуполь та Крим: прогноз генерала США  

«У Маріуполі російські війська опиняться у пастці»

У загарбаному Херсоні та навколо нього триватимуть бої кілька тижнів, поки українці не знищать усіх росіян, які є на правому березі Дніпра. Після цього ліве крило українського контрнаступу, яке зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь, наблизиться до правого на Херсонщині і вони обидва зійдуться до анексованого Криму. Тоді ЗСУ зможуть застосувати Himars та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму, тож півострів стане непридатним для оборони росіян. Про це колишній командувач сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Тож, імовірно, Україна звільнить Крим до літа. А окупований Маріуполь ЗСУ повернуть ще раніше, вважає Ходжес. Адже коли окупанти побачать, що опинилися в пастці спиною до Азовського моря, ніхто з них не захоче бути там. Рашисти не мають мотивації воювати, на відміну від українських бійців.

«Згадайте, коли росіяни атакували Маріуполь, які були обставини? Це були українські воїни, які захищали Батьківщину. Вони були звідти. І тому у вас є воля до боротьби, моральний фактор, якщо хочете, рішучість солдатів, які захищають свій дім», – каже генерал США.

Коли ж справа доходить до випробування логістики, росіяни мають проблеми. У них закінчуються можливості. Більшість їхнього обладнання найвищої якості була знищена або недоступна через те, що їхня логістична система настільки виснажена. Відтак Росія зазнає поразки старомодним способом. Вони зазнають поразки на полі бою.

«Чорноморський флот – нуль допомоги, окрім запуску ракет, їх ніде на Чорному морі немає. Вони ховаються від українських протикорабельних ракет і тепер переживають через українські безпілотники. Тому, звісно, ще зарано планувати парад перемоги, але я – оптиміст», – повідомив Ходжес.

Щодо деокупації Криму, то до цього дуже багато речей станеться на полі битви по всій Україні, але також і в Росії. І в якийсь момент, імовірно, генштаб РФ зрозуміє, що вони втрачають аж так багато потужностей без толку.

«Коли українські сили почнуть застосовувати високоточну зброю по кожному аеродрому та по кожній військово-морській базі в Криму, російські сили стануть дуже вразливими. Подумайте про те, наскільки вразливі російські сили в Криму. Не думайте про те, що є лише один спосіб проїхати на півострів, подумайте про те, наскільки вразливі російські сили та військово-морські сили Росії у Криму. Факт, що росіяни не змогли захистити Керченський міст, і я думаю, що українці продовжуватимуть намагатися вдарити по цьому мосту. І якщо російські сили не зможуть поповнити запаси наземним шляхом через Маріуполь, тоді, я думаю, вони усвідомлять, що у них там справжня біда», – спрогнозував генерал.

Нагадаємо, американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю «Главкому» розповів, що ЗСУ звільнять окупований Крим до літа 2023 року. Україна відкине російські війська назад до позиції, яку вони займали до 23 лютого, до кінця року. А загалом перемога України полягатиме у повному відновленні суверенітету над власною територією і повернення одного мільйона українців, яких було викрадено та депортовано до Росії.