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Військовий експерт оцінив наслідки знищення російських бомбардувальників для України

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Військовий експерт оцінив наслідки знищення російських бомбардувальників для України
Військовий експерт оцінив вплив знищення російських бомбардувальників на удари по Україні
фото: wikipedia

Сергій Згурець: «Росіяни спроможні здійснювати ракетні удари в тому ж темпі, як і раніше, навіть попри ці втрати»

Військовий експерт Сергій Згурець вважає, що знищення російських стратегічних бомбардувальників не зупинить ракетні удари по Україні, але значно знизить потенціал ядерної авіаційної тріади Росії. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

За словами Сергія Згурця, зазвичай у пусках крилатих ракет брали участь шість-сім бомбардувальників, і попри втрати, росіяни здатні підтримувати темп ракетних ударів на тому ж рівні.

«Формально знищення бомбардувальників суттєво не вплине на використання ракет Х-101, які вони несуть. Однак у цілому це значно скорочує потенціал Росії, адже постраждала авіаційна складова ядерної тріади», – пояснив Згурець.

Він також звернув увагу, що для України цей випадок є прикладом нормалізації тактики далекобійних ударів. «Тактична зброя, зокрема дрони, надають стратегічний ефект завдяки новій доктрині застосування», – додав експерт.

«Ці рішення по-іншому переформатовують поле бою і забезпечують стратегічний ефект за допомогою кроків, які раніше вважалися суто тактичними», – підсумував Згурець.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

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Теги: війна бомбардування ракета

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