На аеродромі «Іваново» знищено щонайменше один літак А-50: супутниковий знімок

Супутниковий знімок підтверджує знищення щонайменше одного ДРЛВ А-50 внаслідок операції СБУ

Супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Geoint.

Супутниковий знімок підтверджує знищення щонайменше одного ДРЛВ А-50. У дописі йдеться:

«Імовірно, супутники високої чіткості зафіксували кілька пошкоджених літаків раннього радіолокаційного спостереження на авіабазі Іваново-Северний (сліди пошкоджень на пероні досі видно) від Mizarvision».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкрив раніше невідомі деталі масштабної операції Служби безпеки України під кодовою назвою «Павутина», яка була спрямована на ураження стратегічної авіації Росії. У своєму зверненні Глава держави подякував СБУ та особисто генералу Василю Малюку, назвавши операцію «абсолютно унікальною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами Президента, підготовка до «Павутини» тривала понад півтора року, а планування та організація всіх деталей були «ідеально підготовлені».

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд.

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

СБУ обіцяє розкрити деталі цієї масштабної спецоперації трохи згодом. Проте вже зараз Служба безпеки України адресує росіянам слова відомої української поетеси Ліни Костенко: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».