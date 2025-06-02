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Харлан відреагувала на знищення СБУ російських стратегічних бомбардувальників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Харлан відреагувала на знищення СБУ російських стратегічних бомбардувальників
Харлан в сторіз Instagram розмістила власне фото у футболці з оригінальним зображенням

«Хто, як не ми, спалить мости? СБУ», – було написано на футболці Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відреагувала на спецоперацію СБУ «Павутина». Про це повідомляє «Главком».

Харлан в сторіз Instagram розмістила власне фото у футболці з оригінальним зображенням.

«Хто, як не ми, спалить мости? СБУ», – було написано на футболці, на якій також був зображений підірваний Кримський міст.

Як відомо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичного погляду. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня.

Теги: СБУ Ольга Харлан росія літак

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