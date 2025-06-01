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Операція «Павутина»: з’явилися нові відео ударів СБУ по авіації Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Операція «Павутина»: з’явилися нові відео ударів СБУ по авіації Росії
У Росії уражено більше 40 літаків
фото: скріншот із відео

Операцією особисто керує очільник СБУ Василь Малюк

Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. З'явилися нові підтвердження успішних ударів. Про це пише «Главком» із посиланням на джерела в СБУ.

Так, на наданих джерелами кадрах палають російські військові аеродроми.

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«На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки», – зазначають джерела.

Як відомо, 1 червня СБУ проводить операцію по ураженню авіації окупантів в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків.

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Нагадаємо, напередодні супутники зафіксували на російському військовому аеродромі «Оленья» скупчення стратегічної авіації: 40 бомбардувальників Ту-22М3 та 11 Ту-95МС. 

Станом на 26 травня аналітичний авіаційний ресурс AviVector зафіксував, що на аеродромі перебувало приблизно 20% усього парку цього типу авіації. Окрім того, зафіксовано наявність п’яти транспортних літаків Ан-12.

 

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Теги: СБУ військові відео аеродром Василь Малюк

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