Операція «Павутина»: з’явилися нові відео ударів СБУ по авіації Росії

У Росії уражено більше 40 літаків

Операцією особисто керує очільник СБУ Василь Малюк

Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. З'явилися нові підтвердження успішних ударів. Про це пише «Главком» із посиланням на джерела в СБУ.

Так, на наданих джерелами кадрах палають російські військові аеродроми.

«На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки», – зазначають джерела.

Як відомо, 1 червня СБУ проводить операцію по ураженню авіації окупантів в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків.

Нагадаємо, напередодні супутники зафіксували на російському військовому аеродромі «Оленья» скупчення стратегічної авіації: 40 бомбардувальників Ту-22М3 та 11 Ту-95МС.

Станом на 26 травня аналітичний авіаційний ресурс AviVector зафіксував, що на аеродромі перебувало приблизно 20% усього парку цього типу авіації. Окрім того, зафіксовано наявність п’яти транспортних літаків Ан-12.