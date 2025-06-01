У Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники

СБУ проводить спецоперацію «Павутина»

Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження більше 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Про це «Главкому» стало відомо від проінформованих джерел у СБУ.

Так, на одному відео видно як палає аеродром «Белая» і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує «бавовну».

За даними наших джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву «Павутина».

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня в районі Твері у Росії пролунали вибухи. Під атаку дронів потрапили місцевий військовий аеродром та прилегла військова частина.