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У Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники
Горить аеродром стратегічної авіації РФ Олєнья
фото: скріншот із відео

СБУ проводить спецоперацію «Павутина»

Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження більше 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Про це «Главкому» стало відомо від проінформованих джерел у СБУ.

Так, на одному відео видно як палає аеродром «Белая» і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує «бавовну».

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За даними наших джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву «Павутина».

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

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Нагадаємо, у ніч на 25 травня в районі Твері у Росії пролунали вибухи. Під атаку дронів потрапили місцевий військовий аеродром та прилегла військова частина. 

 

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Теги: СБУ відео аеродром стратегічні бомбардувальники

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