СБУ оприлюднила деталі операції «Павутина»: Росія втратила третину стратегічних літаків

СБУ розкрила масштаби операції «Павутина»: уражено 34% стратегічної авіації РФ на $7 млрд

Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд, пише «Главком».

Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

СБУ обіцяє розкрити деталі цієї масштабної спецоперації трохи згодом. Проте вже зараз Служба безпеки України адресує росіянам слова відомої української поетеси Ліни Костенко: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».

У відомстві також підкреслили, що українські захисники продовжать бити ворога «на морі, в повітрі і на землі», а якщо буде потрібно – «дістануть і з-під землі», підтверджуючи рішучість України у боротьбі за свою землю та вигнання окупантів.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії сьогодні заявило про масовані атаки FPV-дронів на військові аеродроми в п'яти областях: Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській. За їхніми даними, удари в Іванівській, Рязанській та Амурській областях були нібито відбиті. Однак у Мурманській та Іркутській областях, за даними російського відомства, FPV-дрони були запущені з території, розташованої безпосередньо поблизу аеродромів, що призвело до «загоряння кількох одиниць авіаційної техніки».

Як відомо, окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях. Попередньо відомо, що ворожі літаки палають наразі на аеродромах «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Згодом стало відомо про ураження аеродрому «Воскресенськ» у Підмосков’ї.