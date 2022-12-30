«Вирішальна допомога Україні»: Байден підписав бюджет США на 2023 рік
Документ включає пакет допомоги Україні
Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік. Документ включає пакет допомоги Україні. Про це повідомляє американський президент у своєму Twitter.
«Він інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA – і надасть вирішальну допомогу Україні», – зазначив глава Білого дому.
Байден додав, що у 2023 році варто чекати більшого.
Раніше повідомлялось, що уряд США розглядає можливість відправлення бойових машин M2 Bradleу в Україну в рамках подальшого пакету військової підтримки.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом просив, щоб до України почали постачати сучасні танки та літаки. Але позиція Вашингтону щодо цього питання не змінилася.
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