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«Вирішальна допомога Україні»: Байден підписав бюджет США на 2023 рік

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Вирішальна допомога Україні»: Байден підписав бюджет США на 2023 рік
Бюджет США надасть вирішальну допомогу Україні
фото із соцмереж

Документ включає пакет допомоги Україні

Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік. Документ включає пакет допомоги Україні. Про це повідомляє американський президент у своєму Twitter.

«Він інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA – і надасть вирішальну допомогу Україні», – зазначив глава Білого дому.

Байден додав, що у 2023 році варто чекати більшого.

«Вирішальна допомога Україні»: Байден підписав бюджет США на 2023 рік фото 1

Раніше повідомлялось, що уряд США розглядає можливість відправлення бойових машин M2 Bradleу в Україну в рамках подальшого пакету військової підтримки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом просив, щоб до України почали постачати сучасні танки та літаки. Але позиція Вашингтону щодо цього питання не змінилася.

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Теги: Джозеф Байден бюджет США Україна

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