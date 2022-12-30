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Уряд США може відправити в Україну легкі танки Bradleу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Уряд США може відправити в Україну легкі танки Bradleу
Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW
фото з відкритих джерел

Адміністрація Байдена обговорює відправку бойових машин Bradley в Україну

Уряд США розглядає можливість відправлення бойових машин M2 Bradleу в Україну в рамках подальшого пакету військової підтримки. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє видання, адміністрація Байдена обговорює відправку бойових машин Bradley в Україну. Проте остаточне рішення ще не прийняте.

«Bradleу забезпечить значне збільшення наземних бойових можливостей, оскільки це, по суті, легкий танк», – повідомив колишній аналітик Білого дому з оборонного бюджету Марк Канкіан, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Зазначено також, що на відміну від M113, які США передали Україні раніше, БМП Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У Сполучених Штатах багато цих бойових машин, хоча деякі з них старіші та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою.

«Bradley швидкі та маневрені, вони відповідають нашим політичним цілям – дати українцям зброю, щоб наблизити кінець війни», – зазначив Майкл Аллен, який обіймав посади у сфері національної безпеки за президентства Джорджа Буша, а зараз працює директором консалтингової фірми Beacon Global Strategies.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом просив, щоб до України почали постачати сучасні танки та літаки. Але позиція Вашингтону щодо цього питання не змінилася.

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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Теги: росія США війна Україна танки

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