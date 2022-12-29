Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі

Американські чиновники продовжують дискусії про відправку сучасної військової техніки в Україну

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом просив, щоб до України почали постачати сучасні танки та літаки. Але позиція Вашингтону щодо цього питання не змінилася. Про це повідомляє Politico.

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Як зазначає видання, головним пріоритетом Зеленського залишається збільшення кількості зброї, боєприпасів та обладнання для України. Він повторив свій заклик у ході візиту до США - попросив Байдена надати нашій країні більше сучасного озброєння.

Видання зазначає, що «Байден залишився непохитним по відношенню до деяких прохань про танки, ракети і винищувачів». Але, при цьому, лідер США все ж таки погодився почати постачання систем ППО Patriot і нових високоточних бомб, що ще кілька тижнів тому вважалося неможливим.

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Видання додає, що американські чиновники все ще продовжують дискусії про відправку сучасної військової техніки в Україну, оскільки такий крок може спровокувати ескалацію конфлікту і призведе до затягування термінів потенційних переговорів. Але після передачі Patriot США вже наступного року можуть переглянути свою позицію щодо того, яку зброю вони вважають «ескалаційною».

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.