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Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі
Зеленський здійснив поїздку до США, зустрівся із Джо Байденом та виступив перед Конгресом
фото: Офіс президента

Американські чиновники продовжують дискусії про відправку сучасної військової техніки в Україну

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом просив, щоб до України почали постачати сучасні танки та літаки. Але позиція Вашингтону щодо цього питання не змінилася. Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, головним пріоритетом Зеленського залишається збільшення кількості зброї, боєприпасів та обладнання для України. Він повторив свій заклик у ході візиту до США - попросив Байдена надати нашій країні більше сучасного озброєння.

Видання зазначає, що «Байден залишився непохитним по відношенню до деяких прохань про танки, ракети і винищувачів». Але, при цьому, лідер США все ж таки погодився почати постачання систем ППО Patriot і нових високоточних бомб, що ще кілька тижнів тому вважалося неможливим.

Видання додає, що американські чиновники все ще продовжують дискусії про відправку сучасної військової техніки в Україну, оскільки такий крок може спровокувати ескалацію конфлікту і призведе до затягування термінів потенційних переговорів. Але після передачі Patriot США вже наступного року можуть переглянути свою позицію щодо того, яку зброю вони вважають «ескалаційною».

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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Теги: США Джозеф Байден війна Володимир Зеленський Вашингтон озброєння танки

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