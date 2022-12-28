Адміністрація Байдена активно перешкоджає виробництву та передачі Росії іранських дронів – NYT

Американські компанії передали Україні пристрої для виявлення ворожих дронів на далеких відстанях

Адміністрація президента США Джо Байдена розробила масштабну програму з перешкоджання розробці іранських дронів та їх передачі Росії. Білий дім активізував свою роботу щодо іранських дронів після того, як виявилося, що в безпілотниках знайшли у тому числі й американські технології, пише The New York Times.

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У NYT зазначають, що американці вже надають українським військовим інформацію про локації, де росіяни готують до запуску іранські дрони-камікадзе. Також компанії із США передали Україні пристрої, які можуть виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях. Такі засоби для боротьби з дронами також були включені до пакетів американської військової допомоги Україні.

За інформацією видання, американські чиновники обговорювали тему іранських дронів з Ізраїлем – державою, яка має досвід підриву іранської ядерної програми. Зокрема, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван минулого тижня обговорив з чиновниками Ізраїлю російсько-іранську співпрацю.

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Інформацію про те, що США намагаються завадити виробництву дронів-камікадзе в Ірані за допомогою санкцій та переговорів, підтвердила прес-секретар Ради нацбезпеки США Едріен Вотсон.

Також, за даними NYT, Білий дім доручив вжити жорстких заходів щодо американських компаній, чиї технології були виявлені в іранських дронах. Держава планує й надалі вводити проти них санкції.

До слова, на думку колишнього головнокомандувача сил НАТО в Європі Джеймса Джонса, Україна ще довго перебуватиме на передньому краї європейської оборони, проте Росія вже сьогодні зазнала поразки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними 858 млрд доларів, у якому закладені кошти і для військової допомоги Україні, повідомили у Білому домі.

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Тим часом російські пропагандисти після вибухів на аеродромі в російському Енгельсі погрожують новими ударами по критичній інфраструктурі України.