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Єрмак пояснив військовий дрескод Зеленського в США

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Єрмак пояснив військовий дрескод Зеленського в США
Володимир Зеденський та Джозеф Байден у Ввшингтоні
Фото Офісу президента

«Ми поїхали з Бахмута прямо в тому, у чому були»

Для людей, з якими зустрічалася команда президента Зеленського у США, одяг української делегації був абсолютно нормальним і ставилися вони до нього з розумінням. Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«У Вашингтоні я не відчував, що на мене, президента чи інших членів команди хтось дивиться якось не так. І тут (в Україні – «Главком») я теж не мав часу читати, що писали професіонали стилю та етикету», – сказав голова ОП.

На його думку, навіть в одязі уже важливо бути чесним.

«Ми в цьому одязі з 24 лютого ходимо, працюємо, це не є щось особливе. Це було чесно: у нас триває війна і це наш одяг сьогодні. Ми поїхали з Бахмуту прямо в тому, у чому були. Для людей, з якими ми зустрічалися, це було абсолютно нормально і вони до цього поставилися з розумінням», – сказав Єрмак.

 

 

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