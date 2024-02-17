Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції 2024. Головні заяви
Зеленський: «Не питайте Україну, коли закінчиться війна. Спитайте самі себе, чому Путін ще досі здатний продовжвувати війну»
Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на головній сцені Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Зокрема, під час свого виступу український лідер уперше прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки, а також згадав про мобілізацію в Україні, розвиток виробництва дронів і смерть Навального. «Главком» зібрав у підбірку головні цитати президента на Мюнхенській безпековій конференції 2024:
- «Не питайте Україну, коли закінчиться війна. Спитайте самі себе, чому Путін ще досі здатний продовжвувати війну».
- «Треба закрити усі прогалини в санкціях проти Росії. Немає бути секторів економіки, які досі вільні від обмежень. Це стосується ядерного сектору та тих російських активів, які вже заморожені, – вони мають бути конфісковані».
- «Україна може перемогти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження. Але це залежить не лише від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує. На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження, дозволяє Путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій»
- «Питання справедливої мобілізації – це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація»
- «Ми почали розвивати виробництво дронів. Ми в позитиві для нас та негативі для РФ здивуємо їх цього року дронними системами та системами РЕБ. Це наші вітчизняні технології»
- «Я запрошував Трампа до Києва публічно... Якщо він приїде, я готовий поїхати з ним на лінію фронту. Ми повинні показати, хто саме ухвалює рішення, та що означає справжня війна, а не війна в Instagram».
- «Путін вбиває кого хоче. Нехай лідера опозиції чи будь-кого, хто здається йому ціллю... Після вбивства Навального просто абсурдно сприймати Путіна, як ймовірного легітимного голову держави. Він просто хуліган, який втримує владу через корупцію та насильство».
- «Україна вже розбила міфи, якими Росія намагалася затьмарити реальність, і змогла достукатися до світу, який, на жаль, повірив, що РФ може зайняти іншу країну за кілька днів, коли цього забажає. Українці стоять вже 724 дні».
Нагадаємо, що в Німеччині триває Мюнхенська конференція з безпеки. На ній зібралися майже 150 лідерів держав та урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.
Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Німеччини вчора, 16 лютого.
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