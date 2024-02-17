Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції 2024. Головні заяви

Зеленський: «Не питайте Україну, коли закінчиться війна. Спитайте самі себе, чому Путін ще досі здатний продовжвувати війну»

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на головній сцені Мюнхенської конференції з питань безпеки.

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Зокрема, під час свого виступу український лідер уперше прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки, а також згадав про мобілізацію в Україні, розвиток виробництва дронів і смерть Навального. «Главком» зібрав у підбірку головні цитати президента на Мюнхенській безпековій конференції 2024:

«Не питайте Україну, коли закінчиться війна. Спитайте самі себе, чому Путін ще досі здатний продовжвувати війну».

«Треба закрити усі прогалини в санкціях проти Росії. Немає бути секторів економіки, які досі вільні від обмежень. Це стосується ядерного сектору та тих російських активів, які вже заморожені, – вони мають бути конфісковані».

«Україна може перемогти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження. Але це залежить не лише від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує. На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження, дозволяє Путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій»

«Питання справедливої мобілізації – це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація»

«Ми почали розвивати виробництво дронів. Ми в позитиві для нас та негативі для РФ здивуємо їх цього року дронними системами та системами РЕБ. Це наші вітчизняні технології»

«Я запрошував Трампа до Києва публічно... Якщо він приїде, я готовий поїхати з ним на лінію фронту. Ми повинні показати, хто саме ухвалює рішення, та що означає справжня війна, а не війна в Instagram».

«Путін вбиває кого хоче. Нехай лідера опозиції чи будь-кого, хто здається йому ціллю... Після вбивства Навального просто абсурдно сприймати Путіна, як ймовірного легітимного голову держави. Він просто хуліган, який втримує владу через корупцію та насильство».

«Україна вже розбила міфи, якими Росія намагалася затьмарити реальність, і змогла достукатися до світу, який, на жаль, повірив, що РФ може зайняти іншу країну за кілька днів, коли цього забажає. Українці стоять вже 724 дні».

Нагадаємо, що в Німеччині триває Мюнхенська конференція з безпеки. На ній зібралися майже 150 лідерів держав та урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

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Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Німеччини вчора, 16 лютого.