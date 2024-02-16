Зеленський прибув із візитом до Німеччини

Очікується, що Зеленський відвідає Федеральну канцелярію для зустрічі з Шольцем о 12 годині,

Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Берліна. Про це глава держави повідомив в Telegram.

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«Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир», – повідомив президент.

Очікується, що Зеленський відвідає Федеральну канцелярію для зустрічі з Шольцем о 12 годині, а незабаром після цього буде підписано угоду з безпеки. Після цього Зеленський та Шольц проведуть прес-конференцію, яку заплановано приблизно на 13:00.

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Потім Зеленський зустрінеться із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

А на вечір у Зеленського заплановано поїздку до Парижа, де він має намір підписати другу угоду про безпеку з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 лютого президент України Володимир Зеленський, відвідає Німеччину та Францію з робочим візитом. Зустрічі проводитимуться для спроби залучити важливу оборонну допомогу, а також з метою підписання двосторонніх документів про «гарантії безпеки».

Як зазначається, що Берлін та Париж, вірогідно, готові укласти відповідні угоди з Києвом за прикладом Лондона раніше у січні. Разом з тим наразі деталі документів, які будуть підписані з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, поки невідомі.

Як розповідали французькі офіційні особи щодо двосторонньої угоди між Парижем і Києвом, підписання якої очікується в Єлисейському палаці в Парижі в п'ятницю ввечері, вона включала економічні та фінансові елементи і не обмежувалася військовими.