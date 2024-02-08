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Подоляк пояснив, чому Зеленський замінив Залужного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Подоляк пояснив, чому Зеленський замінив Залужного
Подоляк зазначив, що рішення про звільнення Залужного «обумовлене тактикою дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату минулого року»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Подоляка, Зеленський вирішив провести системне оновлення керівного складу ЗСУ

Рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них - потреба у перегляді тактики дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник нагадав, що президент Володимир Зеленський вирішив провести системне оновлення керівного складу ЗСУ, включаючи головнокомандувача.

«Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату минулого року, не допустити стагнації по лінії фронту, що негативно впливає на суспільні настрої», – написав він.

Також Подоляк уточнив, що серед причин – потреба у пошуку нових функціональних та високотехнологічних рішень для можливості утримання та розвитку ініціативи, а також важливість запуску процесу реформування управлінських принципів в армії.

Нагадаємо, президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Зокрема, новий головком Олександр Сирський має представити реалістичний, детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік, з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

Згодом головнокомандувач Валерій Залужний також опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову».

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

Згодом президент Володимир Зеленський 2 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного

До слова, Зеленський анонсував кроки «перезавантаження» у різних напрямках державної політики.

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Теги: Офіс президента Михайло Подоляк Володимир Зеленський Валерій Залужний Олександр Сирський

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