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Президент обрав двох представників до наглядової ради Українського культурного фонду

Катерина Іванова
glavcom.ua
Президент обрав двох представників до наглядової ради Українського культурного фонду
фото: УКФ

Всі члени наглядової ради працюють на громадських засадах і не отримують за це зарплати

Президент Володимир Зеленський обрав представників до наглядової ради Українського культурного фонду за своєю квотою. Відповідний указ він підписав 8 лютого.

До складу наглядової ради увійдуть:

  • Олеся Жураківська – акторка, директорка й художня керівниця Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра;
  • Володимир Шейко – генеральний директор Українського інституту.

Водночас новим документом визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента від 15 січня 2021 року № 8/2021 «Про визначення осіб до складу Наглядової ради Українського культурного фонду».

Наглядова рада УКФ – це один з органів управління Українського культурного фонду. Загалом у наглядовій раді 9 членів. По двоє призначають президент та МКІП, ще по двоє представників обирають від закладів культури та громадських об'єднань через онлайн-голосування. Строк повноважень членів – три роки.

Від того, хто потрапить у наглядову раду, залежить, як надалі працюватиме УКФ, оскільки рада призначає аудит, погоджує річну фінансову звітність, схвалює рішення експертних рад щодо проєктів, вартість яких перевищує мільйон гривень.

22 січня шляхом онлайн-голосування обрали Олександра Книгу та Юрія Савчука від закладів культури, а від громадських організацій – Богдана Логвиненка та Володимира Воробея.

Своїх представників до органу ще має обрати Мінкульт. Раніше т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що потрібно провести консультації, щоб обрати представників до наглядової ради.

Останнього члена фонду – голову УКФ – обирають інші 8 членів наглядової ради. Крім того, всі члени наглядової ради працюють на громадських засадах, тобто не отримують зарплати.

Нагадаємо, Музей Голодомору-геноциду отримає наглядову та експертну ради.

«Добудова музею має стати як символом незламності українського народу, так і способом донесення правди світу про злочини кремля. Ми щиро вдячні всім нашим партнерам за фінансову та експертну підтримку, а також депутатам за посилену увагу до цього питання», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. 

Також Київрада звернулась до Мінкульту через академію Чайковського.

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті надала фаховий висновок, згідно з яким назва академії не пов’язана із символікою російської імперської політики, а подальше функціонування цієї назви є використанням імені Чайковського пропагандою російської імперської політики.

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Теги: Київрада Мінкульт культура музей Володимир Зеленський президент аудит акторка Ростислав Карандєєв

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