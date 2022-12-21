Візит Путіна «на фронт». Журналісти з'ясували, де насправді побував диктатор 

Кремль заявив, що Путін був на передовій... у Ростові-на-Дону

Після поїздки президента України Володимира Зеленського до Бахмута в мережі з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін теж був на фронті. Журналісти-розслідувачі ж запевняють, що це був Ростов-на-Дону. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ та журналісти-розслідувачі «Агентства».

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Через кілька годин після новини про те, що Зеленський у Бахмуті, депутат російського парламенту Андрій Гурульов написав, що Путін був «у зоні спеціальної військової операції». Увечері вже прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова Гурульова нібито правда: «Якщо він має на увазі штаб, де він був у п'ятницю, то так».

Російські дослідники вивчили відео відвідування Путіним штабу і дійшли висновку, що Путін відвідував штаб військ Південного військового округу в Ростові-на-Дону: «Великий круглий стіл зі штабу протиповітряної оборони та інтер'єри кімнати, в якій він розташований, збігаються з тим, що видно під час відвідування Путіним штабу родів військ. Той самий штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває в «зоні проведення спецоперації».

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Нагадаємо, 20 грудня президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників. Військові з фортеці Бахмут передали Зеленському прапор, аби той віддав його західним партнерам, які допомагають Україні зброєю.