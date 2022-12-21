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Візит Путіна «на фронт». Журналісти з'ясували, де насправді побував диктатор 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Візит Путіна «на фронт». Журналісти з'ясували, де насправді побував диктатор 
Путін намагається справити враження бравого вояки, та виходить так собі
фото з відкритих джерел

Кремль заявив, що Путін був на передовій... у Ростові-на-Дону 

Після поїздки президента України Володимира Зеленського до Бахмута в мережі з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін теж був на фронті. Журналісти-розслідувачі ж запевняють, що це був Ростов-на-Дону. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ та журналісти-розслідувачі «Агентства».

Через кілька годин після новини про те, що Зеленський у Бахмуті, депутат російського парламенту Андрій Гурульов написав, що Путін був «у зоні спеціальної військової операції». Увечері вже прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова Гурульова нібито правда: «Якщо він має на увазі штаб, де він був у п'ятницю, то так».

Візит Путіна «на фронт». Журналісти з'ясували, де насправді побував диктатор  фото 1

Російські дослідники вивчили відео відвідування Путіним штабу і дійшли висновку, що Путін відвідував штаб військ Південного військового округу в Ростові-на-Дону: «Великий круглий стіл зі штабу протиповітряної оборони та інтер'єри кімнати, в якій він розташований, збігаються з тим, що видно під час відвідування Путіним штабу родів військ. Той самий штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває в «зоні проведення спецоперації».

Нагадаємо, 20 грудня президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників. Військові з фортеці Бахмут передали Зеленському прапор, аби той віддав його західним партнерам, які допомагають Україні зброєю. 

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Теги: міністр депутат путін прапор військові Інтер Володимир Зеленський Сергій Шойгу президент прессекретар диктатор фронт відео Дмитро Пєсков

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