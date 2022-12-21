Чому візит Зеленського в Бахмут вкрай не вигідний для Кремля: роз'яснення ІSW

Росіян обурила церемонія нагородження чиновників і пропагандистів у Кремлі

Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна учасником війни. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ІSW).

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Аналітики зауважили, що 20 грудня Зеленський відвідав бійців ЗСУ, які несуть службу на напруженому бахмутському фронті, та вручив нагороди.

В той час, як російський диктатор провів церемонію нагородження в безпеці, у Кремлі. Зокрема, нагороди з його рук отримали глави «ЛНР» Леонід Пасічник і «ДНР» Денис Пушилін. Також визнання з боку влади отримали і російські пропагандисти, зокрема, головред RT Маргарита Симоньян і російський військовий блогер Семен Пегов.

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«Диктатор активізував зусилля, щоб позбавити себе та міністерство оборони РФ від постійної критики. Церемонія нагородження додатково вказує на бажання Путіна представити себе учасником війни», – зазначили в ISW.

У звіті підкреслили, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського біля лінії фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.

«Окрім цього, у РФ заявили, що диктатор нагороджує «своїх героїв в Кремлі», а не солдат, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території», – підсумовують фахівці.

Ключові висновки аналітиків: