Чому візит Зеленського в Бахмут вкрай не вигідний для Кремля: роз'яснення ІSW
Росіян обурила церемонія нагородження чиновників і пропагандистів у Кремлі
Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна учасником війни. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ІSW).
Аналітики зауважили, що 20 грудня Зеленський відвідав бійців ЗСУ, які несуть службу на напруженому бахмутському фронті, та вручив нагороди.
В той час, як російський диктатор провів церемонію нагородження в безпеці, у Кремлі. Зокрема, нагороди з його рук отримали глави «ЛНР» Леонід Пасічник і «ДНР» Денис Пушилін. Також визнання з боку влади отримали і російські пропагандисти, зокрема, головред RT Маргарита Симоньян і російський військовий блогер Семен Пегов.
«Диктатор активізував зусилля, щоб позбавити себе та міністерство оборони РФ від постійної критики. Церемонія нагородження додатково вказує на бажання Путіна представити себе учасником війни», – зазначили в ISW.
У звіті підкреслили, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського біля лінії фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.
«Окрім цього, у РФ заявили, що диктатор нагороджує «своїх героїв в Кремлі», а не солдат, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території», – підсумовують фахівці.
Ключові висновки аналітиків:
- Тиск Росії на Білорусь зменшує простір для маневру білоруського президента Олександра Лукашенка, щоб уникнути поступок Кремлю.
- Інститут світової політики продовжує спостерігати ознаки, що відповідають найменш ймовірному, але найбільш небезпечному варіанту розвитку подій (МНВРП) відновлення російського вторгнення на північ України з території Білорусі.
- Візит президента України Володимира Зеленського в Бахмут підриває триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити президента Росії Володимира Путіна як причетного до війни лідера.
- Фінансист Вагнера Євген Пригожин підірвав зусилля Путіна зобразити себе в російському інформаційному просторі як лідера воєнного часу, можливо, ненавмисно.
- Зусилля Кремля, спрямовані на покращення репутації Міністерства оборони Росії, можливо, спонукали Пригожина до активізації зусиль з легалізації «Вагнер Груп» в Росії.
- Кремль, ймовірно, продовжить зусилля, спрямовані на те, щоб зобразити президента Росії Володимира Путіна і Міністерство оборони (МО) Росії як ефективних лідерів, коли Путін проведе розширене щорічне засідання колегії МО Росії 21 грудня.
- Російські війська проводили обмежені контратаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Загарбники продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.
- Окупанти розширюють оборонні укріплення на лівому (східному) березі Дніпра в Херсонській області.
- Представник Кремля ухилився від відповіді на запитання щодо заяви офіцера військкомату Московської області від 17 грудня про те, що російська влада продовжить термін служби для солдатів строкової служби.
- Президент Росії Володимир Путін зажадав від російських спецслужб посилити боротьбу з проукраїнськими партизанами.
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