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Українські військові передали через Зеленського український прапор Конгресу США (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські військові передали через Зеленського український прапор Конгресу США (відео)
фото скріншот відео

Українські захисники подякували американцям за підтримку

Українські військові у Бахмуті передали через президента Зеленського український прапор зі своїми підписами до Конгресу США. У такий спосіб українські захисники подякували американцям за підтримку та озброєння, що постачається.

Сам Зеленський заявив, що відвідав Бахмут, адже «українські воїни захищають наші життя, і ми хоч іноді повинні ризикувати своїми». 

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський побував у Бахмуті з неоголошеним візитом. Також глава держави вручив нагороди українським захисникам

Триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

 

 

Теги: Володимир Зеленський США Бахмут відео озброєння президент військові прапор

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