Українські військові передали через Зеленського український прапор Конгресу США (відео)

Українські захисники подякували американцям за підтримку

Українські військові у Бахмуті передали через президента Зеленського український прапор зі своїми підписами до Конгресу США. У такий спосіб українські захисники подякували американцям за підтримку та озброєння, що постачається.

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Сам Зеленський заявив, що відвідав Бахмут, адже «українські воїни захищають наші життя, і ми хоч іноді повинні ризикувати своїми».

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський побував у Бахмуті з неоголошеним візитом. Також глава держави вручив нагороди українським захисникам.

Триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.