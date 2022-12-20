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«Біль, руїни й могили». Зеленський розповів про поїздку в Бахмут

Альона Боженко
glavcom.ua
«Біль, руїни й могили». Зеленський розповів про поїздку в Бахмут
Зеленський розповів про робочу поїздку на передову
фото: Офіс президента

Президент пообіцяв, що Україна робитиме все можливе і неможливе, щоб захисники країни мали все необхідне для перемоги

У вівторок, 20 грудня, президент Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою у Бахмуті Донецької області. Про це він повідомив під час відеозвернення.

«На шляху до передової я проїхав сьогодні і Словʼянськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку... Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас – для всіх українців і для всього українського, ба більше – для всього й усіх, хто береже в собі людяність... Подивіться, який у Росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни й могили – це так званий «русский мир». Саме це зупиняють наші герої», – розповів Зеленський.

Він зазначив, що попри тяжкі бої українські військові «крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти».

Також гарант розповів, що військові з фортеці Бахмут передали прапор, для західних партнерів, які допомагають Україні зброєю.

«Цей тиждень надзвичайно важливий для України – для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік. Щоб здобути необхідну підтримку і щоб український прапор нарешті запанував на всіх ділянках нашого з вами кордону – кордону України. Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обовʼязково ми це зробимо. Ми обовʼязково вистоїмо. Обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку!» – розповів гарант.

Президент додав, що Україна робитиме все можливе і неможливе, щоб захисники країни мали все необхідне для перемоги.

«Я дякую всім нашим воїнам, які захищають #фортецюбахмут! Дякую всім мамам і татам, дружинам і дітям наших героїв, які рятують Україну саме там! І я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів... Ми будемо робити все можливе й неможливе, очікуване й неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог. Для тих результатів, яких очікують усі українці. Яких очікують усі наші міста й села на лінії фронту» – додав очільник держави.

Нагадаємо, Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

Додамо, триває 300-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації.

Теги: Бахмут прапор українці Володимир Зеленський Україна президент озброєння населення державні нагороди окупанти

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