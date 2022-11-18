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Визнання РФ спонсором тероризму: стало відомо, коли Європарламент ухвалить рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Визнання РФ спонсором тероризму: стало відомо, коли Європарламент ухвалить рішення
Європарламент вже погодив текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму
фото з відкритих джерел

23 листопада Європарлпмент розгляне резолюцію

Європейський парламент у середу, 23 листопада, розгляне резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Голосування відбудеться о 13:00 за київським часом, йдеться у порядку денному пленарного засідання ЄП.

«У війні проти України російські військові активізували удари по цивільних об'єктах, у тому числі по енергетичній інфраструктурі, лікарнях, медичних закладах, школах та притулках, порушуючи при цьому міжнародне право та міжнародне гуманітарне право. Оголосивши Росію державою-спонсором тероризму, депутати Європарламенту хочуть підготувати ґрунт для того, щоб Путін та його уряд притягувалися до відповідальності за ці злочини перед міжнародним трибуналом», – йдеться на сайті Європарламенту.

Як повідомив євродепутат Андрюс Кубілюс, учора було погоджено остаточний текст резолюції. Основним пунктом резолюції, за його словами, буде те, що «Європейський парламент визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму».

Нагадаємо, парламенти Литви, Латвії, Естонії, Чехії та Польщі визнали Росію та її режим терористичними.

Раніше прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс пояснив, що на сьогодні Сполучені Штати Америки вважають, що внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму може призвести до небажаних наслідків.

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Теги: військові Європарламент парламент путін росія тероризм

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