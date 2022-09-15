Держдеп розповів, чому США не хочуть визнавати Росію спонсором тероризму

Сенатори США знову подали на розгляд законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс пояснив, що на сьогодні Сполучені Штати Америки вважають, що внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму може призвести до небажаних наслідків. Про це він повідомив під час брифінгу.

«США дотримуються думки, що внесення Росії в список спонсорів тероризму може викликати небажані наслідки», – підкреслив спікер Держдепу.

Одночасно з цим, Прайс заявив, що Білий дім обговорює з Конгресом більш відповідні та ефективні заходи щодо Росії.

Проте не зважають на таку думку Держдепу, демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем знову внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму.

Сенатор Блюменталь заявив, що «необхідність в цій мірі зараз як ніколи актуальна», пославшись на вбивства мирних українців та інші прояви жорстокості, що супроводжують російське вторгнення в Україну.

Своєю чергою республіканець Грем, інший співавтор законопроєкту, підкреслив, що включення Росії в список держав-спонсорів тероризму послужить переконливим свідченням американської підтримки як Києву, так і іншим союзникам США, і одночасно дозволить вводити проти Росії жорсткі санкції.

Зокрема, у разі прийняття цього законопроєкт проти Росії можна буде подавати позови в судах США за дії Москви в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний департамент США побоюється включення Росії до списку країн-спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду щодо розблокування українських чорноморських портів.

11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.

Раніше Сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму.